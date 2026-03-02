貨櫃三雄股價上漲估因紅海今年難復航預期　後續看戰爭發展

▲美軍摧毀「伊朗革命衛隊總部」瞬間曝！B-2轟炸機炸爛飛彈設施。（圖／美軍中央司令部）

記者張佩芬／台北報導

伊朗戰爭國內法人與大陸分析師上周六(28日)都估計股價會下跌，但是今(2)日海運類股包括貨櫃三雄股價都上漲，台驊控股(2636)創辦人顏益財與一位長期研究航運類股的研究員一致認為，預期今年紅海難復航是主要原因；超大型攬貨公司負責人則認為，股價上漲主要是心理影響，目前貨櫃船運訂艙並未見到貨量增漲。

兩家攬貨公司高階則指出，今日貨櫃船運運價並未加高，股市應該是受消息面影響，除了紅海，戰爭造就運價上漲的預期也是主要原因，後續要戰爭到底如何發展。陽明海運前董事長謝志堅昨日則分析，如果美伊戰爭速戰速決，並簽署和平協議，反而會加速紅海復航。

顏益財指出，美國結合以色列對伊朗發動攻擊，對航運業的影響如下：

船舶進出或是通過荷莫茲海峽風險升高，尤其油輪長期供應路線務必調整。

貨櫃航線，部分繞線、時效拉長，包括油價及繞道營運成本上升。

同時安全風險與保險成本上升是立即反映，航線繞道與運費提升是正在進行的調整，油價與能源供應的不確定性，勢必反應在運價的上升趨勢，也是對全球海運成本與需求的核心外部變量，若戰事持續擴大或延長，對海運供應鏈的結構性影響將更顯著。

影響更深遠的是胡塞武裝恢復紅海襲擊、船舶航行改道，蘇伊仕運河復航的機率大幅降低，中東航運市場按下暫停鍵！

原本馬士基預計提前復航紅海，相對的赫伯羅德及其他歐系航商也會受到影響，現在情況轉變，原本在今年二、三季復航的計劃已經不可能了，這種轉變對於遠東往歐洲的運價具有撐盤作用，同時也對於船噸供給過剩的壓力緩解不少。

現在的情勢，對歐洲航線漲價更有底氣了，只是漲價幅度多少的問題了。散裝航運尤其是油輪VLCC日租金和運價短期內肯定大幅上漲。

超大型攬貨公司負責人則指出，股價上漲一是美伊戰爭心理影響，二是船公司為了美國線新合約暖身拉價，三是美國新的關稅較以前平均起來為低，有可能會催出一些急單。但總的來說目前所有船公司訂艙並未出現貨量增長。

投顧公司研究員則指出，美伊戰爭已經擴大到其他國家，雖說不會拖太久，但似乎也難很很快結束，川普現在已經說要一個月了。川普表示，美國與以色列對伊朗的轟炸，已造成伊朗48名領導人喪生，他呼籲「伊朗革命衛隊」投降，就有機會被完全豁免，否則必將面臨死亡。另傳出伊朗高層有意和川普繼續談判，川普也表示同意，但威脅對伊朗的攻擊行動，可能持續4個星期。