台股收跌319點守住3萬5　台積電跌20元至1975

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到伊朗戰爭影響國際股市震盪，台股今（2日）開低走低，早盤一度大跌逾800點後拉向平盤，惟午盤後台積電（2330）走弱，連帶加權指數終場大跌319.4點，以35095.09點作收，跌幅0.9％，成交量9668.47億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌137.01點開出，指數開低走低，盤中最高達35345.72點，最低34605.36點，終場收在35095.09點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1975元，跌幅1％；鴻海（2317）下跌4元至239元；聯發科（2454）下跌45元至1900元；廣達（2382）上漲9.5元來到301元；長榮（2603）上漲13元至210元。
今天漲幅前5名個股為牧德（3563）上漲57元，漲幅10％；汎銓（6830）上漲28.5元，漲幅10％；上銀（2049）上漲23元，漲幅10％；兆赫（2485）上漲4.5元，漲幅10％；安集（6477）上漲3.7元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為心誠鎂（6934）下跌13元，跌幅10％；威力暘-創（6988）下跌1.8元，跌幅10％；鴻勁（7769）下跌485元，跌幅9.98％；瑞儀（6176）下跌12元，跌幅9.84％；永冠-KY（1589）下跌1.2元，跌幅9.68％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|牧德（3563）
|627.0
|▲57.0
|▲10.0％
|汎銓（6830）
|313.5
|▲28.5
|▲10.0％
|上銀（2049）
|253.0
|▲23.0
|▲10.0％
|兆赫（2485）
|49.5
|▲4.5
|▲10.0％
|安集（6477）
|40.7
|▲3.7
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|心誠鎂（6934）
|117.0
|▼13.0
|▼10.0％
|威力暘-創（6988）
|16.2
|▼1.8
|▼10.0％
|鴻勁（7769）
|4375.0
|▼485.0
|▼9.98％
|瑞儀（6176）
|110.0
|▼12.0
|▼9.84％
|永冠-KY（1589）
|11.2
|▼1.2
|▼9.68％
資料來源：證交所
讀者迴響