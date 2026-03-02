台股收跌319點守住3萬5　台積電跌20元至1975

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到伊朗戰爭影響國際股市震盪，台股今（2日）開低走低，早盤一度大跌逾800點後拉向平盤，惟午盤後台積電（2330）走弱，連帶加權指數終場大跌319.4點，以35095.09點作收，跌幅0.9％，成交量9668.47億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌137.01點開出，指數開低走低，盤中最高達35345.72點，最低34605.36點，終場收在35095.09點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1975元，跌幅1％；鴻海（2317）下跌4元至239元；聯發科（2454）下跌45元至1900元；廣達（2382）上漲9.5元來到301元；長榮（2603）上漲13元至210元。

今天漲幅前5名個股為牧德（3563）上漲57元，漲幅10％；汎銓（6830）上漲28.5元，漲幅10％；上銀（2049）上漲23元，漲幅10％；兆赫（2485）上漲4.5元，漲幅10％；安集（6477）上漲3.7元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為心誠鎂（6934）下跌13元，跌幅10％；威力暘-創（6988）下跌1.8元，跌幅10％；鴻勁（7769）下跌485元，跌幅9.98％；瑞儀（6176）下跌12元，跌幅9.84％；永冠-KY（1589）下跌1.2元，跌幅9.68％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 牧德（3563） 627.0 ▲57.0 ▲10.0％ 汎銓（6830） 313.5 ▲28.5 ▲10.0％ 上銀（2049） 253.0 ▲23.0 ▲10.0％ 兆赫（2485） 49.5 ▲4.5 ▲10.0％ 安集（6477） 40.7 ▲3.7 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 心誠鎂（6934） 117.0 ▼13.0 ▼10.0％ 威力暘-創（6988） 16.2 ▼1.8 ▼10.0％ 鴻勁（7769） 4375.0 ▼485.0 ▼9.98％ 瑞儀（6176） 110.0 ▼12.0 ▼9.84％ 永冠-KY（1589） 11.2 ▼1.2 ▼9.68％

資料來源：證交所