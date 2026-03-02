A型和O型血液僅剩4～7日　萬海慈善邀民眾捐熱血為生命續航

▲萬海慈善捐血活動禮品。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

春節連續假期剛過，根據血液基金會統計，全台血液庫存量A型和O型僅剩4～7日，拉起黃燈警報。2026年「萬海慈善快樂捐血日」將於3月4日、5日，在北部、中部及南部地區共計11個據點開跑，邀請民眾以及萬海航運北、中、南營運據點同仁，挽袖獻愛心，熱血接力紓解血荒。

萬海慈善指出，捐出的每一袋血，能為急需用血的患者帶來重生契機，也有助於促進新陳代謝，是一項利己利人、溫暖社會的善行。

每年固定參與捐血日的企業同仁劉小姐說：「看到血液庫存量吃緊的消息，內心相當著急，期望透過自己微小的付出，能幫助到正在等待輸血的病患。身為萬海人一定會參與捐血，這是一項相當有意義的活動！」另一位民眾王先生則分享：「醫療用血不能因假期中斷，只要身體條件允許，我希望自己能捐到65歲。」

萬海慈善為了回饋捐血人的善心，攜手愛心企業準備暨實用又貼心的好禮，此次成功捐血「250 c.c.」者，贈送運動襪乙雙，襪子吸濕排汗、不悶熱，彈性襪身貼合舒適，細心保護您細緻的雙腳，陪伴民眾一同為公益前行。以及由日和士林股份有限公司旗下氧顏森活贊助的面膜三選一，讓您在新的一年光彩耀人。

凡成功捐血「500c.c」者，另加碼贈送小貝殼工坊手工皂乙份，每一塊溫潤的肥皂，皆出自於中重度身心障礙者之手，捐血不僅能為生命帶來一絲希望，也為身障者就業給予支持，愛心加倍、讓愛循環，禮品數量有限，送完為止。一袋血，一份愛；讓大家在春暖花開時節，延續生命的希望。

※捐血注意事項：

年齡需為17歲～65歲，逾65歲需至捐血室由醫師評估，體重45公斤以上。距離前一次捐血，捐250c.c.需間隔2個月，捐500c.c.需間隔3個月。前一日需有充足睡眠(6小時以上)，且目前無感冒、發燒或服用特定藥物(如抗生素、抗凝血藥物等)。當天吃完早餐、攜帶有照片之證件(如身分證、駕照、健保卡)，即可參加捐血。