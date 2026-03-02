假日銀行沒開「超商ATM就能換日幣」！內行再推1招：線上換機場領

▲超商ATM就可以領日幣。（圖／網友@thexiaobao.go 授權）



記者施怡妏／綜合報導

日幣匯率甜到不行，許多人到日本出遊，花起錢來完全不手軟，一名網友表示，準備飛往日本旅遊，突然想起忘了兌換日幣，假日剛好銀行沒有開，情急之下上網搜尋替代方案，意外發現全家便利商店內的台新銀行ATM，居然可直接提領日圓現鈔，直呼「超方便！」

日圓現鈔直接領走



網友@thexiaobao.go 在Threads分享，用台新銀行提款卡至外幣ATM操作，只要插入金融卡、選擇「外幣提款」，即可提領日圓，金額直接從台幣帳戶扣款，「用台新的台幣帳戶可以直接換匯，免手續費！匯率也算能接受，比直接去機場換匯方便太多了。」

根據各銀行規定，持台灣晶片金融卡可至指定銀行的外幣ATM辦理外幣提款，包括台新銀行、中國信託、玉山銀行、台灣銀行與國泰世華銀行等。選擇「外幣提款」，系統會依當日公告匯率計算，並從帳戶扣除等值台幣。是否收取手續費及匯率條件，則依各銀行規範為準。

貼文曝光，網友分享其他換匯的方式，「台銀線上換匯不用手續費，可以直接在機場領，例假日也能取」、「台銀、兆豐線上預約結匯，再到機場去拿也不需要手續費」、「國泰有網銀，可以先換，再去ATM領，免手續費，匯率算不錯喔，幾乎所有分行裡的ATM都行」、「玉山銀行、台灣銀行也有外幣提款機，如果用本行卡不扣5元手續費。如果用別家提款卡領，一筆就會扣5元」。也有人提醒，需確認機台是否為「外幣提款機」，以免白跑一趟。