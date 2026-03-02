GTC 2026倒數　輝達傳推1奈米級次世代GPU Feynman

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA將於下月16日至19日在美國加州舉行年度開發者大會GTC 2026，市場焦點鎖定傳聞中的次世代AI晶片「Feynman」。執行長Jensen Huang先前預告，將發表「前所未見的晶片」，再度點燃外界對AI硬體版圖升級的期待。

業界消息指出，Feynman為輝達規劃於2028年推出的資料中心級GPU，接續現行Blackwell與今年將上市的Rubin架構，並首度導入1奈米等級製程技術量產。該晶片預計將以更高算力與能效比，鞏固輝達在AI運算市場的領導地位。

在製造端方面，台積電被視為主要代工夥伴，正擴充16A（約1.6奈米等級）產能，預計下半年啟動量產，以支援輝達新世代產品。市場同時關注Intel是否參與部分產能分工，傳出輝達正評估將部分GPU製造與封裝交由英特爾代工，以分散供應鏈風險。

除硬體外，輝達預料也將在GTC展示PC用晶片、數位分身（Digital Twin）與實體AI（Physical AI）相關軟體與平台布局，強化AI生態系整合能力，進一步從晶片供應商延伸至完整系統解決方案。

記憶體廠商亦將同台亮相。三星電子將介紹第六代高頻寬記憶體HBM4，並說明其與Rubin GPU的搭配成果，同時揭露下一代HBM4E產品與輝達平台的相容測試進展。

SK海力士則將聚焦HBM4在大型語言模型（LLM）應用上的效能提升。公司表示，正量產供應Rubin平台所需HBM4，並預計今年可滿足輝達約三分之二的HBM4需求量。