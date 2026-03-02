國泰00922配息2元、年化配息率12.66％　3／17除息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有15.6萬名受益人國泰台灣領袖50（00922）宣布配息2元，以今（ 2）日31.59元收盤價計算，單次配息率約6.33%，年化配息率12.66%，除息日為3月17日，最後買進日則為3月16日，4月14為股息發放日。

228連假期間地緣政治風險加大，美國總統川普對伊朗採取軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼已死，中東戰雲密佈引發全球金融市場震盪，針對此次美伊戰爭，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇呼籲，投資人應保持理性，現階段首重部位控管，可持續關注地緣政治情況分批佈局，以應對高度不確定的政經局勢，在不確定性攀升的環境下，降低投資槓桿、挑選優質大公司是上策。

00922在成分股篩選上鎖定深具業界競爭力、位居領導地位的領袖級台股，指數排除近4季有虧損之企業，基金持有約12.7%的金融保險類股，提供投組抗震韌性，在市場震盪下有望提供支撐，除了與大盤相關係數高，緊密追蹤大盤走勢以外，還具有收益分配的特性，市場短線波動之際，為投資人增添續抱信心，當前的回檔可視為逢低參與台股長線紅利的時機。

蘇鼎宇補充，AI浪潮帶動的結構性成長仍是不可忽略的配置重點，也帶動經濟成長強勁，經濟部預計於本月4日發布1月外銷訂單統計，受惠於AI相關需求暢旺，預估接單金額可望達700至720億美元，挑戰歷史少見的「淡季不淡」紀錄，年增率預估高達45.7%至49.9%，可望達成連續12個月正成長的佳績，掌握00922即是與科技趨勢接軌，其成分股中半導體類股、電子零組件類股、電腦及週邊設備類股、其他電子業族群權重共接近8成，在地緣政治風險淡化後，有機會成為市場回穩後加速資產成長衝刺的引擎。

