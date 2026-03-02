台廠市值齊飛　謝金河：AI帶動台灣企業「悄悄變大了」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河以「台灣的企業悄悄變大了」為題在臉書撰文指出，在AI浪潮推動下，台灣企業市值全面躍升，不僅半導體與ICT產業持續壯大，多家企業已站上國際級規模，甚至在PC、代工與伺服器領域出現超車國際品牌的現象，顯示台灣產業競爭力正全面升級。

以下為謝金河臉書全文：

台灣的企業悄悄變大了

美以聯手轟炸伊朗，中東局勢出現新變化，台股開低，但充滿韌性！台灣的加權指數節節攀升，企業市值也水漲船高，除了大家耳熟能詳的台積電，很多企業也躍升為國際級大企業。

一是，台灣市值超過一兆台幣的公司已經超過10家，除了台積電51.73兆，台達電也到3.7145兆元，而台達電在泰國的泰達電過去一年大漲265%，市值高達3.518兆泰銖，創下泰國歷史紀錄，台達電，泰達電也成了超過1000億美元的國際企業。

半導體產業形勢大好，也讓日月光市值跑到1.723兆，成為第五大市值企業。這當中值得關注的是聯發科也跟著台積電腳步，股價逼近2000元，市值到3.1196兆元，等於台灣有4家市值站上1000億美元的企業。

一直以來，聯發科的實力和高通相差甚遠，如今聯發科正默默追趕高通，高通最新市值1519億美元，雙方差距約500億美元。今年如果聯發科和Google在TPU合作無間，聯發科追上高通不是沒有機會！

另一個是代工產業，以前Soletron及Fletronics都是霸王級企業，後來鴻海崛起，這兩家代工業者都被鴻海打敗。後來Fletronics併購Soletron，仍然不是鴻海的對手。現在鴻海市值3.393兆台幣，接近1100億美元，而Flextronics市值只有231.9億美元，和鴻海相去漸遠。

三，這些年台灣ICT產業大起，過去大家看到HP，Dell，甚至中國的聯想，台灣的PC，筆記型電腦廠和他們差距很遠。我記得蘭奇被聯想挖角的時候，台廠規模都很小。現在聯想市值1026億港元，約台幣4852億，現在廣達1.126兆台幣，緯創加緯頴也有1.1759兆元，聯想已經被台廠超越。

更可怕的是，昔日惠普及戴爾電腦都是超級大廠，如今HP市值173.67億美元，約5435億台幣，Dell市值981億美元，約3071億台幣，一家緯創就可以和他們平起平坐。甚至一年多前，Supermicro股價到1228美元，台灣的伺服器廠很難望其項背，現在美超微市值剩下194億美元，已經被緯穎比下去。

Ai帶給台灣半導體及資通訊產業空前機遇，台廠也脫胎換骨走向國際，台灣企業的視野及競爭力都全面提升！