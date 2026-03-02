ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

伊朗封鎖荷姆茲海峽　經部認「部分」石油天然氣進口受影響

▲經濟部認伊朗衝突下，部分石油及天然氣進口我國受到影響。圖為一艘油輪正通過荷姆茲海峽。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

針對外界關心國內能源供應是否會受到近日美以空襲伊朗事件影響，經濟部今（2）日首認「部分」石油及天然氣進口受影響，但也向外表示，政府平時已透過進口來源多元化、長約為主的採購模式、以及儲備安全存量等措施，未來也將增加包含美國在內的採購量，確保進口來源多元化，強化我國能源供應安全。

經濟部說明，我國油氣進口來源多元，去年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，雖這次衝突導致荷姆茲海峽封鎖，連帶影響我國「部分」石油與天然氣進口但短期內已掌握抵港油氣船隻不受影響，長期亦有備援規劃確保穩定供電。

經濟部進一步說明，我國進口液化天然氣(LNG)主要80%供應國內發電使用，且中油、台電公司已有供需聯繫機制及預警制度，可掌握市場需求變化，預先規劃船期以進行存量控管等應變機制。在備援規劃方面，目前我國燃煤發電機組包括台電公司的台中、興達、大林、林口電廠及民營和平電廠，裝置容量共13GW。

近年為了國安需要，台電公司興達燃煤電廠1至4號機組(容量2.1GW)已陸續轉為備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色，確保在各種情境下皆能維持供電穩定。

而針對近期國際油價可能劇烈波動，經濟部將責成中油公司對國內汽柴油將依「國內汽柴油浮動油價調整機制作業原則」及油價平穩措施進行檢討，可協助照顧民生與穩定物價政策，有效減緩國際油氣價格上漲之衝擊。

關鍵字： 能源安全石油進口天然氣LNG油價調整

