川普貫徹MAGA　台新00989B、美國消費指數基金3／9開募

▲台新00989B、美國消費指數基金3月9日開募。（圖／台新投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普推動「讓美國再次偉大（MAGA）」，企業擴大在地投資，加上先前緊缺就業市場所奠定的收入基礎，分析師預估美國未來兩年GDP增速達2%以上，聚焦美國投資才是王道，台新投信特別推出「台新美國聚焦傘型基金」，包含二檔子基金「台新美國標普日常消費品精選行業指數基金」及「台新美國非投等債（00989B）一次囊括最具潛力的股債基金，預計於3月9日開募，搶攻美國龐大的機會財。

「台新美國標普日常消費品精選行業指數基金」是國內首檔美國消費產業被動式季配息指數型基金，追蹤「S&P日常消費品精選行業指數」，成份股聚焦在市場耳熟能詳的消費龍頭企業，最大優勢為無論景氣好壞消費者都買單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台新投信研究團隊表示，《大而美法案》推出多項針對消費者減稅措施，預計使平均退稅額增加15%至20%，高盛估計，減稅措施將使今（2026）年家庭消費成長提高0.2個百分點，加上美股上漲帶來的財富效應，預測今年美國消費成長將達到2.2%，高於市場普遍預期的2.0%；另一方面，消費品牌巨擘獲利成長強勁，且整體消費類股本益比約20.4倍遠較標普500指數本益比29.4倍低，擁有更高投資CP（性價比）值，目前是布局良機。

台新美國非投等債（00989B）投資於美國市場發行且曝險國家為美國之美元計價公司債券，可降低國際間紛擾影響，並排除CCC級以下評等債券，降低違約風險，採月配息。

台新投信研究團隊指出，美國企業資產負債表保持健康，能支應資本支出加速成長 ，且企業債務償還能力仍維持在歷史較高的水準，整體違約風險較低。另外，統計過去四次Fed降息周期，其中預防型降息為1995年及2019年，降息啟動後兩年，美國非投資等級債分別上漲26.12%、14.32%。2026年聯準會屬『預防性降息』路徑，並以回到中性利率3%為目標，市場預期全年降息仍有3～4碼空間，美國非投資等級債買點浮現。

