快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

記者巫彩蓮／台北報導

擁有逾119萬9377位受益人的國民ETF 00919今（2）日公布第12次配息，每股擬配發0.78元破紀錄，年化配息率超過12.82%，預計除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為4月14日。

00919本次預估配息金額0.78元是創下成立以來新高，以今日收盤價24.34元來計算，00919預估年化配息率12.82%，為連續12季維持10%以上水準。

ETF理財達人表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，以00919為例，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，成立來最低配息金額為0.54元，最高為0.78元，但連續12季維持年化配息率10%以上的穩定配息政策，因此也深受存股族的喜愛。

法人表示，近期受中東地緣政治風險影響，大盤漲跌震盪劇烈，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，逢低分批布局長期持有、累積張數，穩健投資是打造現金流的投資好工具。

