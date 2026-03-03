00929新版指數規則發揮實力！配息再調升至0.11元　投資專家：有點厲害！

財經中心／綜合報導

隨著台股市場熱度不減，存股族最關注的月配息ETF再度傳來喜訊。復華台灣科技優選高股息ETF（00929）2日公佈最新配息資訊，受惠於指數規則改版後選股邏輯優化，以及今年以來強勁的市場表現，３月配息金額再次上調，預計每股配發0.11元，最晚於3月17日前買進，即可參與本次除息。近一年內，00929已5次調升配息，此舉不僅展現出00929強大的配息續航力，更凸顯其在科技高息股領域的領導地位。

指數改版成效顯現，配息金額「步步高升」

00929自推出以來便以「首檔月配息」與「純科技股」為賣點，讓有現金流需求的存股族能夠同時參與科技成長，吸引投資人追隨。而近期完成的指數規則改版，更是將其競爭力推向新高度。改版後的00929，在篩選機制上嚴謹，不僅要求企業具備高殖利率、獲利能力等品質指標，更增加換股頻率，使投組能彈性跟上市場變化。

這項「改版進化」直接反應在配息及績效表現上。本月宣佈每股配發0.11元，自今年以來績效居千億級高股息ETF之冠，展現了向上的動能，反映出成分股在除權息旺季之外，依然保有穩健的現金流貢獻。法人分析，00929透過更精準的選股策略，避開了價值陷阱，成功捕捉到AI及半導體供應鏈的成長紅利，讓配息來源更加充沛且穩定。

▲資料來源：Cmoney / 日收盤還原表排行(還原分紅)。資料日期：2026/1/2~2026/2/26。

市場專家指出，00929之所以能維持強勁動能，主要在於其精確切中台灣產業的核心優勢。在AI應用落地與半導體復甦的浪潮下，台灣電子科技業者具備極強的獲利能力，而00929將這些優質企業一網打盡。加上月配息的機制，能為投資人創造規律的現金流，無論是對於尋求穩定收入的退休族，或是希望透過配息再投資的滾雪球族群，都是能夠透過00929布局。

法人表示，台灣科技產業在全球供應鏈的角色愈發關鍵，雖然市場短期可能面臨波動，但中長期獲利展望依然看好。00929在改版後，不僅能夠在市場上漲時跟隨科技股的攻擊力，也能在市場震盪整理時透過成分股的優質息收展現防禦韌性。

