地緣政治來亂「台股卻有撐」！關鍵原因曝光

受戰事及美股拖累影響，台股今（2日）開低走高，下跌有撐。專家指出，台股今年來表現強勢，此時出現短暫利空因子降溫並非壞事，若戰事未擴大，逢低拉回反而是進場機會。

美伊戰事升溫，美股收黑，市場情緒偏保守，台股早盤一度大跌逾800點，最低來到34,605點，權王台積電也一度下探1,940元，但隨著賣壓逐步消化、跌幅收斂，指數翻揚向上，下跌有撐，終場力守35,000點關卡，收35,095點，跌幅0.9%。

中國信託證券投顧協理陳柏州分析，台股今天走勢比市場原先預期來得強勁，即使受到上週美股疲弱及美伊衝突影響，指數開低，但買盤承接意願不差，「台股表現明顯優於多數市場，今年以來累積漲幅超過6,000點，相當可觀，因此在高檔遇到利空拉回，反而有助於市場降溫，讓籌碼沉澱，對後續行情健康發展並非壞事。」

至於戰事是否持續影響？陳柏州認為，美伊衝突的主導權仍掌握在美國手中，整體朝正向發展的機率較高，不會拖延太久，「但短期內市場心理壓力仍在，加上台股本身漲多進入修正期，即便下檔有撐，短線要再大幅衝高機會也相對有限，且美股尚未明顯轉強，在戰事仍有變數情況下，指數較可能維持高檔橫盤整理。」

資深分析師杜金龍認為，地緣政治事件短線會造成市場情緒波動，但影響時間不會太久，「這類衝突若未擴大成全面性戰爭，多半在一週左右就會被市場消化，資金很快回到基本面。」

展望後市，陳柏州建議，能留意關鍵時間點包括月底川習會、3月中旬的GTC大會，以及世界行動通訊大會（MWC）等動態；此外，美股是否轉強也是訊號之一，特別是科技權值股能否止跌回穩，及中小型股或金融股是否出現築底訊號，都是台股能否重新展開攻勢的重點指標。

選股上，陳柏州看好AI相關族群依舊是市場主軸，拉回時仍可偏多看待，但近期波動明顯加劇，操作上應回歸個股基本面，降低槓桿、節奏放慢，避免過度追價。

杜金龍則認為，台股目前原本就位於高檔整理區間，戰事只是放大震盪幅度，而非改變多頭結構，「若出現急跌、恐慌性賣壓，反而是分批布局的時機，但若指數快速收斂、跌幅縮小，就不必因消息面追價進場，操作上仍應回歸基本面與趨勢節奏；在高檔區間，回跌600點至800點，可視為進場點。」



