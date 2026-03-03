ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股高息ETF配息大車拼！00919破紀錄飆0.78元秒稱王　超高含金量一馬當先

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股震盪，高息ETF為吸引人氣回流，配息一家比一家大方，季配款群益台灣精選高息（00919）等4檔台股ETF最新公告給息全都上調，以00919配發0.78元破掛牌來最高紀錄最讓市場震驚，法人表示，00919去年率先提高含金量，隨後配息實力水漲船高，成為此次配息行情「一馬當先」的關鍵。

連12季雙位數年化配息　高含金量成亮點
00919最新一次配息公告，每單位配發0.78元，以公告日收盤價24.34元估算，年化配息率約12.82%，不但創歷史新高，且再度站穩雙位數水準，締造連續12季年化配息率逾10%的紀錄，在高息ETF中相當罕見。市場人士指出，在高股息產品競爭激烈情況下，能長期維持雙位數年化配息，仰賴的不僅是高殖利率選股，更包括產業配置與資本利得管理能力。根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF(00919)第12次除息日為 3月 17 日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為2026年4月14日。

近期11檔季配型台股高息ETF新一波配息陸續開獎，與上次配息比較，有9檔是調升配息金額，其中群益台灣精選高息(00919)3月2日公告第12次配息金額0.78元更是創下新高，也讓119萬位投資人開心歡喜。

▲▼00919指定上稿。（圖／記者陳瑩欣攝）

高含金決定配息底氣

觀察近三年數據，市場上具代表性的4檔台股高息ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與元大台灣高息低波（00713）正面交鋒。綜合年化配息率、近三年總報酬率與填息率表現，00919整體最為均衡，在季配型高息ETF大車拼中奪冠。

▲▼00919指定上稿。（圖／記者陳瑩欣攝）
 

高息ETF四檔PK　00919三指標全面領先

法人分析，若僅配息率高，但報酬率或填息能力不足，長期投資效益恐打折扣；能同時兼顧息收與價差，才具穿越景氣循環能力。從近三年整體表現來看，00919展現「息利雙收」優勢，因此在四檔對決中勝出。

法人指出，若從00919資金結構來看，它的收益平準金約0.43元，資本損益平準金達8.41元，理論上具備支應超過16季配息的實力。加上提前布局多檔配息看升的金融股，金融股比重達43.1%，為季配型台股ETF中最高，成為穩定息源的重要後盾。

▲▼00919指定上稿。（圖／記者陳瑩欣攝）
 

學者：高息金融股年輕人心頭好

2月金融類股指數大漲191.36點或7..96%，在2月底甚至衝到2604.21點，為1990年2月17日以來、逾36年新高，統計83檔台股ETF中，已有逾49檔持有金融股，在高息ETF中，00919含金量高達42.7%、凱基優選高股息30（00915）則為41.4%，國泰永續高息（00878）成分股含金量則約35.34%。

「這波金融股走揚，其實是台積電外溢效應。」世新大學財金系副教授兼系主任郭迺峰說：「台積電屢創新高，竹科、南科的人有錢了，總是需要銀行理財。」

「這是存量的觀念，大家開始懂得配息的重要性，年輕人將配息當成生活金的一部分。」郭迺峰表示，傳統以利養利的操作要10年才看得出來，高息ETF或高配息的金融股才是年輕人的心頭好。

郭迺峰指出，金管會主委彭金隆力推財富管理2.0，金控財富管理部門、法金、消金戰鬥部隊都是整合起來「打群架」的模式，從法金中的隱型冠軍串連財富管理，「血脈流通」下，金融業獲利水準也大幅提升。

「廠商向銀行借錢，賺了錢進財管部門，形成一個循環。」郭迺峰表示，接下來就是財管傳承議題，服務大老闆、小老闆二代接班部門，財管部門獲利模式，經營往來關係拉更長，金融業者更有商機。


 

關鍵字： 高息ETF台股配息金融股群益00919

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哈米尼身亡街頭慶祝】伊朗民眾「歡呼起舞」　放火燒雕像、推倒紀念碑

推薦閱讀

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

擁有逾119萬9377位受益人的國民ETF 00919今（2）日公布第12次配息，每股擬配發0.78元破紀錄，年化配息率超過12.82%，預計除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為4月14日。

2026-03-02 16:21
00929配息開獎！每股上調至0.11元　年化配息率6.6％

00929配息開獎！每股上調至0.11元　年化配息率6.6％

擁有48.4萬人名受益人、復華台灣科技優選高股息ETF（00929）於今（2）日公告最新配息，預估每受益權單位預估配發金額為0.11元，前一次為0.1元，此次再增加0.01元，以今日19.96元收盤價計算，單次配息率 約0.55%，年化配息率6.6%，為近一年第5次調升，投資人若要參與配息，需於3月17日前買進或持有，股息發放預計4月15日入帳。

2026-03-02 16:15
川普貫徹MAGA　台新00989B、美國消費指數基金3／9開募

川普貫徹MAGA　台新00989B、美國消費指數基金3／9開募

美國總統川普推動「讓美國再次偉大（MAGA）」，企業擴大在地投資，加上先前緊缺就業市場所奠定的收入基礎，分析師預估美國未來兩年GDP增速達2%以上，聚焦美國投資才是王道，台新投信特別推出「台新美國聚焦傘型基金」，包含二檔子基金「台新美國標普日常消費品精選行業指數基金」及「台新美國非投等債（00989B）一次囊括最具潛力的股債基金，預計於3月9日開募，搶攻美國龐大的機會財。

2026-03-02 17:16
國泰00922配息2元、年化配息率12.66％　3／17除息

國泰00922配息2元、年化配息率12.66％　3／17除息

擁有15.6萬名受益人國泰台灣領袖50（00922）宣布配息2元，以今（ 2）日31.59元收盤價計算，單次配息率約6.33%，年化配息率12.66%，除息日為3月17日，最後買進日則為3月16日，4月14為股息發放日。

2026-03-02 15:07
GTC 2026倒數　輝達傳推1奈米級次世代GPU Feynman

GTC 2026倒數　輝達傳推1奈米級次世代GPU Feynman

NVIDIA將於下月16日至19日在美國加州舉行年度開發者大會GTC 2026，市場焦點鎖定傳聞中的次世代AI晶片「Feynman」。執行長Jensen Huang先前預告，將發表「前所未見的晶片」，再度點燃外界對AI硬體版圖升級的期待。

2026-03-02 14:56
記憶體賺爛！青雲1月業績提前開獎　3關鍵數字年增率飆破1300%

記憶體賺爛！青雲1月業績提前開獎　3關鍵數字年增率飆破1300%

記憶體概念股青雲（5386）今（2）日因多次達公佈注意資訊標準，提前公告1月業績，單月營收24.61億元，稅前淨利3.12億元，稅後純益2.49億元，每股稅後純益（EPS）6.92元，其中包括稅前淨利、稅後純益、EPS年增率皆超過1300%。

2026-03-02 14:14
黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

中東戰火全面升溫，黃金多頭行情火力全開。隨著美國與以色列對伊朗發動大規模空襲、擊斃最高領袖哈米尼，避險資金蜂擁而入，金價衝上每盎司5390美元，締造自1973年以來最長連月上漲紀錄。華爾街更喊出驚人目標價，預估金價最快有機會在2026年底前攻上每盎司6300美元。

2026-03-02 12:01
伊朗封鎖荷姆茲海峽　經部認「部分」石油天然氣進口受影響

伊朗封鎖荷姆茲海峽　經部認「部分」石油天然氣進口受影響

針對外界關心國內能源供應是否會受到近日美以空襲伊朗事件影響，經濟部今（2）日首認「部分」石油天然氣進口受影響，但也向外表示，政府平時已透過進口來源多元化、長約為主的採購模式、以及儲備安全存量等措施，未來也將增加包含美國在內的採購量，確保進口來源多元化，強化我國能源供應安全。

2026-03-02 15:53
快訊／船東互保協會本月5日起不承保戰區海域戰爭責任險　隨時變化中

快訊／船東互保協會本月5日起不承保戰區海域戰爭責任險　隨時變化中

國際保賠業者指出，有鑒於美國與以色列對伊朗殘暴恐怖政權發動軍事行動，類似2024年初紅海緊張局勢的狀況，國際再保業者已通知海事責任保險業者，主要是佔全球責任保險業務9成左右的12家P&I Clubs(船東互保協會)，也有包括其他的海事責任保險業者，說再保業者要撤出區域內的再保業務。

2026-03-02 15:21
英特爾晶圓代工添變數　重要主管確定轉投高通

英特爾晶圓代工添變數　重要主管確定轉投高通

晶片大廠Intel晶圓代工事業出現人事異動，原負責Intel Foundry的主管Kevin O'Buckley在任僅兩年便決定離職，將轉投Qualcomm。未來英特爾代工業務將由原本負責前段製程技術與製造的Naga Chandrasekaran接掌，強化技術與營運整合。

2026-03-02 11:35

讀者迴響

熱門新聞

道瓊下挫400點　台積電ADR跌1.49%

4檔「抓去關」新名單　載板飆股欣興處置到3／16

賓果加碼只到明天！一票人跟風「三星電選四倍十期」

低軌衛星高飛！群創奪成交王　元晶4檔亮燈漲停

快訊／主動式ETF 00981A首配0.41元　3／17除息

超大油輪日租創55萬美元天價　貨櫃船中東線多已暫停收貨

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

快訊／威力彩一注獨得2億獎落新竹

輝達漲4成不算猛　AI時代真正大黑馬浮現

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

台驊出售長榮股票1750張、損失1259.3萬元　尚有7700張

台股高息ETF配息大車拼！00919破紀錄飆0.78元秒稱王　超高含金量一馬當先

國泰00922配息2元、年化配息率12.66％　3／17除息

快訊／超大油輪日租飆漲61%、期貨漲65%　韓國長錦商船最大贏家

復盛小金雞民盛預計3月底上櫃　看好今年營收有望再成長

財神爺飛了！今彩539頭獎800萬得主未現身　台彩：已逾期

0050正2展開分割　期元大S&P黃金反1預收款券

股票賠錢怎麼辦？內行分析「2狀況」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死(更)

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366