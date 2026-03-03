台股高息ETF配息大車拼！00919破紀錄飆0.78元秒稱王　超高含金量一馬當先

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導



台股震盪，高息ETF為吸引人氣回流，配息一家比一家大方，季配款群益台灣精選高息（00919）等4檔台股ETF最新公告給息全都上調，以00919配發0.78元破掛牌來最高紀錄最讓市場震驚，法人表示，00919去年率先提高含金量，隨後配息實力水漲船高，成為此次配息行情「一馬當先」的關鍵。



連12季雙位數年化配息 高含金量成亮點

00919最新一次配息公告，每單位配發0.78元，以公告日收盤價24.34元估算，年化配息率約12.82%，不但創歷史新高，且再度站穩雙位數水準，締造連續12季年化配息率逾10%的紀錄，在高息ETF中相當罕見。市場人士指出，在高股息產品競爭激烈情況下，能長期維持雙位數年化配息，仰賴的不僅是高殖利率選股，更包括產業配置與資本利得管理能力。根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF(00919)第12次除息日為 3月 17 日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為2026年4月14日。



近期11檔季配型台股高息ETF新一波配息陸續開獎，與上次配息比較，有9檔是調升配息金額，其中群益台灣精選高息(00919)3月2日公告第12次配息金額0.78元更是創下新高，也讓119萬位投資人開心歡喜。

高含金決定配息底氣



觀察近三年數據，市場上具代表性的4檔台股高息ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與元大台灣高息低波（00713）正面交鋒。綜合年化配息率、近三年總報酬率與填息率表現，00919整體最為均衡，在季配型高息ETF大車拼中奪冠。





高息ETF四檔PK 00919三指標全面領先

法人分析，若僅配息率高，但報酬率或填息能力不足，長期投資效益恐打折扣；能同時兼顧息收與價差，才具穿越景氣循環能力。從近三年整體表現來看，00919展現「息利雙收」優勢，因此在四檔對決中勝出。

法人指出，若從00919資金結構來看，它的收益平準金約0.43元，資本損益平準金達8.41元，理論上具備支應超過16季配息的實力。加上提前布局多檔配息看升的金融股，金融股比重達43.1%，為季配型台股ETF中最高，成為穩定息源的重要後盾。





學者：高息金融股年輕人心頭好



2月金融類股指數大漲191.36點或7..96%，在2月底甚至衝到2604.21點，為1990年2月17日以來、逾36年新高，統計83檔台股ETF中，已有逾49檔持有金融股，在高息ETF中，00919含金量高達42.7%、凱基優選高股息30（00915）則為41.4%，國泰永續高息（00878）成分股含金量則約35.34%。

「這波金融股走揚，其實是台積電外溢效應。」世新大學財金系副教授兼系主任郭迺峰說：「台積電屢創新高，竹科、南科的人有錢了，總是需要銀行理財。」

「這是存量的觀念，大家開始懂得配息的重要性，年輕人將配息當成生活金的一部分。」郭迺峰表示，傳統以利養利的操作要10年才看得出來，高息ETF或高配息的金融股才是年輕人的心頭好。

郭迺峰指出，金管會主委彭金隆力推財富管理2.0，金控財富管理部門、法金、消金戰鬥部隊都是整合起來「打群架」的模式，從法金中的隱型冠軍串連財富管理，「血脈流通」下，金融業獲利水準也大幅提升。

「廠商向銀行借錢，賺了錢進財管部門，形成一個循環。」郭迺峰表示，接下來就是財管傳承議題，服務大老闆、小老闆二代接班部門，財管部門獲利模式，經營往來關係拉更長，金融業者更有商機。



