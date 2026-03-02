快訊／超大油輪日租飆漲61%、期貨漲65%　韓國長錦商船最大贏家

▲今日超大型油輪現貨與期貨都飆漲逾六成。（圖／新興提供）

國內海運界高階指出，因為伊朗戰爭，今(2)日超大型油輪(VLCC)現貨市場日租上漲61%，達到35.2萬美元，較上周五的現貨報價上漲61%。自1990年有紀錄以來，VLCC現貨價格的最高紀錄為2019年的30.8萬美元，期貨市場上漲約40%，至每噸約65美元。擁有全球約20%VLCC的韓國長錦商船，是這次VLCC超級週期的最大贏家。

業者指出，上一次的高峰價是美國以違反對伊朗石油禁令為由，在2019年9月對大連中遠海運油品運輸公司實施制裁，約影響50艘油輪運作。該制裁於2020年1月正式解除。



國際船舶仲介商指出，荷莫茲海峽並未正式關閉，該海峽是全球約20%海上石油運輸、主要液化天然氣運輸和化肥貿易的咽喉要道。亞洲，尤其是中國，受影響尤為嚴重，包括戰爭風險保險以及VLCC運費飆升正在擾亂海上交通。今日期貨市場早盤上漲約四成，晚間漲幅已達65%。

韓國長錦商船(Sinokor)目前控制約150艘VLCC，約佔全球未受制裁、且尚未鎖定長期合同的可租運力近40%。這一規模，使其在關鍵航線的即期定價中擁有顯著話語權。

該公司去年年底開始將約30艘貨櫃船賣給地中海航運(MSC)，所得資金大規模收購並租入VLCC約30艘，我國新航航運(2605)今年1月就賣了1艘給長錦，迅速積累起對即期可用運力的高度控制力。業內競爭對手形容，這一輪擴張「堪稱地震級」，不僅改變了市場供給版圖，也直接將運價推升至多年高位。

根據航運數據平台Signal Ocean的統計，在未來30天內，所有能夠抵達美國墨西哥灣沿岸(US Gulf Coast)，且當前未持有貨載的VLCC，幾乎全部處於長錦商船的控制之下。 美灣是全球最重要的原油出口樞紐之一，尤其是面向亞洲市場的長距離運輸，對VLCC需求高度集中，其控制比例高達近三分之二。

不過業者也指出，這次VLCC的超級週期能持續多久沒有人知道，可能是數周，也可能是數月。

船公司高階指出，中東國家的原油主要銷往亞洲，如果要繞好望角做運輸，不如改買美國與俄羅斯的原油。今天全球股市並未出現預期中的暴跌，油價也未出現暴漲，真正漲最多的是VLCC運價。