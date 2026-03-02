復盛小金雞民盛預計3月底上櫃　看好今年營收有望再成長

▲民盛經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

運動裝備製造服務商民盛（號7811）預計於三月底掛牌上櫃，民盛為高爾夫球裝配製造龍頭復盛應用（6670）於2020年收購之子公司，是復盛應用建構全方位運動裝備版圖的關鍵拼圖，民盛董事長許廷儀今日針對營運展望表示，今年以若在手訂單來看，抱持中性偏樂觀看法，也看好今年整體營收有望比2025年表現更佳，全年目標雙位數成長。

民盛於2025年登錄興櫃，為台灣資本市場首家以專業運動裝備及護具製造服務為主軸的集團。董事長許廷儀表示，民盛擅長開發及製造皮布料、塑膠射出與金屬件等軟硬異材質結合的功能鞋靴與身體護具，產品線橫跨「從頭到腳 (from head to toe)」的相關裝備，更涵蓋冰上曲棍球、越野機車、棒球及直排輪等高速度、高強度之運動項目。公司主打高單價、高利基型商品，以滿足客戶對高性能裝備的需求。

根據公司揭露的資料顯示， 2024 年營收達 26.05 億元，稅後純益 2.75 億元，每股盈餘（EPS）達 9.18 元。 2025 年前三季累計營收達 22.01 億元，EPS 為 5.44 元，展現穩健的獲利體質。近年來公司積極擴產，已於2024 年完成全新廠房，並持續導入自動化生產及相關檢測技術，以因應全球運動市場對高品質護具日益增長的需求。

疫情後全球體育人口增加，2026年更是國際大型體育賽事的關鍵年度。研調機構 McKinsey 《Sporting Goods Industry Trends 2025》報告指出，2024至2029年全球運動用品產業年複合成長率（CAGR）約為 6%，整體產業發展環境穩定向好。

民盛憑藉異材質結合的核心技術，產品線廣泛覆蓋多項專業賽事裝備。在剛落幕的冬季奧運中，民盛的技術實力已具體展現在冰上曲棍球、冬季兩項（Biathlon）等高強度競賽所需的功能鞋與護具中；此外，花式滑冰與越野滑雪等運動，民盛亦具備相對應鞋靴的生產能力。隨冬奧熱潮延續，緊接著將迎來世界棒球經典賽（WBC）及下半年愛知・名古屋亞運，民盛針對棒球運動所開發的打擊頭盔、捕手護具等專業產品，亦將隨賽事帶動的運動風氣持續深化市場滲透率。民盛身為全球一線品牌的重要供應鏈，將持續受惠於專業運動裝備之升級需求。

民盛目前資本額 3.04 億元，上櫃前預計辦理現金增資 3,000 張。憑藉高度垂直整合的生產製程與規模效益，公司對於未來維持產業競爭優勢及獲利能力持樂觀態度。