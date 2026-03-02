快訊／美伊衝突搖市場！道瓊下挫逾400點　台積電ADR跌1.49%

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高 年化配息率破12％

擁有逾119萬9377位受益人的國民ETF 00919今（2）日公布第12次配息，每股擬配發0.78元破紀錄，年化配息率超過12.82%，預計除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為4月14日。

00929配息開獎！每股上調至0.11元 年化配息率6.6％

擁有48.4萬人名受益人、復華台灣科技優選高股息ETF（00929）於今（2）日公告最新配息，預估每受益權單位預估配發金額為0.11元，前一次為0.1元，此次再增加0.01元，以今日19.96元收盤價計算，單次配息率 約0.55%，年化配息率6.6%，為近一年第5次調升，投資人若要參與配息，需於3月17日前買進或持有，股息發放預計4月15日入帳。

川普貫徹MAGA 台新00989B、美國消費指數基金3／9開募

美國總統川普推動「讓美國再次偉大（MAGA）」，企業擴大在地投資，加上先前緊缺就業市場所奠定的收入基礎，分析師預估美國未來兩年GDP增速達2%以上，聚焦美國投資才是王道，台新投信特別推出「台新美國聚焦傘型基金」，包含二檔子基金「台新美國標普日常消費品精選行業指數基金」及「台新美國非投等債（00989B）一次囊括最具潛力的股債基金，預計於3月9日開募，搶攻美國龐大的機會財。

國泰00922配息2元、年化配息率12.66％ 3／17除息

擁有15.6萬名受益人國泰台灣領袖50（00922）宣布配息2元，以今（ 2）日31.59元收盤價計算，單次配息率約6.33%，年化配息率12.66%，除息日為3月17日，最後買進日則為3月16日，4月14為股息發放日。

GTC 2026倒數 輝達傳推1奈米級次世代GPU Feynman

NVIDIA將於下月16日至19日在美國加州舉行年度開發者大會GTC 2026，市場焦點鎖定傳聞中的次世代AI晶片「Feynman」。執行長Jensen Huang先前預告，將發表「前所未見的晶片」，再度點燃外界對AI硬體版圖升級的期待。

記憶體賺爛！青雲1月業績提前開獎 3關鍵數字年增率飆破1300%

記憶體概念股青雲（5386）今（2）日因多次達公佈注意資訊標準，提前公告1月業績，單月營收24.61億元，稅前淨利3.12億元，稅後純益2.49億元，每股稅後純益（EPS）6.92元，其中包括稅前淨利、稅後純益、EPS年增率皆超過1300%。

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭 華爾街飆喊6300美元

中東戰火全面升溫，黃金多頭行情火力全開。隨著美國與以色列對伊朗發動大規模空襲、擊斃最高領袖哈米尼，避險資金蜂擁而入，金價衝上每盎司5390美元，締造自1973年以來最長連月上漲紀錄。華爾街更喊出驚人目標價，預估金價最快有機會在2026年底前攻上每盎司6300美元。

伊朗封鎖荷姆茲海峽 經部認「部分」石油天然氣進口受影響

針對外界關心國內能源供應是否會受到近日美以空襲伊朗事件影響，經濟部今（2）日首認「部分」石油天然氣進口受影響，但也向外表示，政府平時已透過進口來源多元化、長約為主的採購模式、以及儲備安全存量等措施，未來也將增加包含美國在內的採購量，確保進口來源多元化，強化我國能源供應安全。

快訊／船東互保協會本月5日起不承保戰區海域戰爭責任險 隨時變化中

國際保賠業者指出，有鑒於美國與以色列對伊朗殘暴恐怖政權發動軍事行動，類似2024年初紅海緊張局勢的狀況，國際再保業者已通知海事責任保險業者，主要是佔全球責任保險業務9成左右的12家P&I Clubs(船東互保協會)，也有包括其他的海事責任保險業者，說再保業者要撤出區域內的再保業務。

英特爾晶圓代工添變數 重要主管確定轉投高通

晶片大廠Intel晶圓代工事業出現人事異動，原負責Intel Foundry的主管Kevin O'Buckley在任僅兩年便決定離職，將轉投Qualcomm。未來英特爾代工業務將由原本負責前段製程技術與製造的Naga Chandrasekaran接掌，強化技術與營運整合。