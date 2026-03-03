ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

超大油輪日租創55萬美元天價　貨櫃船中東線多已暫停收貨

▲業界龍頭地中海航運等都已宣布暫停中東航線收貨。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

伊朗戰爭對海運市場影響快速擴散，昨(2)天白天創下的超大型油輪(VLCC)現貨市場日租35.2萬美元新高，到了晚上傳出長錦商船以55萬美元天價租出1艘VLCC，是上周五均價21.86萬美元的1.52倍。貨櫃船運部分，包括地中海航運、赫伯羅德、陽明海運、萬海航運等都已通知客戶暫停中東航線收貨。

估計擁有150艘VLCC的長錦商船，被大陸媒體形容正在進行一場「豪賭」，新聞標題打上：「壟斷」已成？該公司估計算準美國與伊朗必定開打，近兩個月收購與租進約30艘VLCC，控制近25%的現貨市場運力，以該型船一般成本價約2.5萬美元計，55萬美元日租是成本價的22倍。

針對中東安全局勢的演變，MSC地中海航運在官網上公告表示，船員安全仍是其最高優先事項，作為預防措施，MSC已暫停所有全球前往中東地區的貨運預訂，直到另行通知，公司持續密切關注事態發展，並與相關主管機關合作，確保營運安全。中東線的艙位預訂將在安全局勢改善後恢復，若有任何疑問，客戶可與其全球超過675個辦公室聯絡。

赫伯羅德則表示，由於中東衝突及相關當局在區域安全局勢演變下官方封鎖霍荷莫茲海峽，公司暫停所有船隻通過該水路，直至另行通知。班輪服務。船員、船隻及貨物的安全與保障始終是公司的最高優先事項，因此，此措施並非酌情決定，而是對現行條件及監管限制的必要回應。公司正密切關注事態發展，且發展非常靈活，並與當局及安全夥伴保持持續聯繫。

停靠阿拉伯灣港口的服務可能會遇到延誤、改道或時刻調整，公司正努力減少中斷，並將盡快通知受影響的貨物有任何重大變更，已運送貨物或計劃運送至該區域的客戶，建議聯繫公司當地代表，以獲得針對該運輸的具體指引。

陽明海運則宣布，因近期區域情勢變化，部分中東航線與港口作業受到影響，航班可能出現延誤或改道情形。目前相關航線已暫停收貨，已訂艙之貨載將持續更新船期與可能之延誤或改道資訊，並隨時為大家更新進一步的決定與安排。如有任何問題,可與業務窗口聯繫。

長榮海運昨日則在官網上宣布，鑒於近期中東地區、紅海/荷莫茲海峽局勢變化及區域安全情勢發展，公司持續密切關注相關動態，並與國際航運安全機構及各相關單位保持即時聯繫。

公司各項航線服務仍維持正常運作，並將持續依據實際情勢進行即時評估與調整，也始終將船員人身安全、船舶航行安全及客戶貨物安全置於首位，並已就目前情勢採取多項措施，以確保營運安全與服務穩定：

一、強化航行安全與風險控管機制，所有進出或航經相關海域之船舶，均依國際海事安全規範進行持續風險評估，並視實際情況調整航行計畫，確保航行安全。

二、彈性航線與營運調度安排，針對受影響區域之航程，公司已啟動動態監控與應變機制，包括航速調整、必要時之替代航線規劃及相關預防性措施，以降低潛在風險。

三、與相關機構及聯盟夥伴保持密切協調公司與國際海事機構、港口主管機關、保險單位及海洋聯盟(Ocean Alliance)成員保持密切溝通，確保資訊即時共享與應變協調一致。

四、營運持續與應變方案準備。

公司已完成多項應變規劃，包括可能之替代港口安排及航班調整方案。如因局勢發展需進行相關調整，將即時通知客戶並妥善安排後續服務。

關鍵字： 超大油輪日租55萬美元天價貨櫃船中東線暫停收貨

