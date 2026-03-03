ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

電商女王周品均重押台積電　滾出億元獲利

周品均接受媒體專訪，首度暢談個人股票投資。

周品均接受媒體專訪，首度暢談個人股票投資。

圖、文／鏡週刊

電商女王周品均經營YouTube頻道《葳老闆的辣雞湯》，內容橫跨兩性話題、個人成長與職場心法。向來談人生、企業經營的她，這次接受本刊採訪，首度暢聊股票投資，分享從創業家跨入資本市場的實戰經歷。值得一提的是，搭上AI浪潮，她選擇重押台積電，將約5,000萬元本金滾大至億元，讓外界看見她在投資市場上果決、敢押、敢承擔的強烈風格。

「經營公司，早就習慣看很大的數字，營收億元、貨款數百萬元，這些經歷形塑了我的投資風格。」前東京著衣、現Wstyle品牌執行長周品均受訪時語氣從容、有問必答。她笑說，投資這件事，最後一定回到每個人的本性，「我很清楚自己不是求穩的類型，跟創業一樣，能承受相對高的風險，對市場的耐受度也較高。」

周品均是女性領導者指標人物之一，追隨粉絲眾多。

周品均是女性領導者指標人物之一，追隨粉絲眾多。

看準龍頭股　重押穩穩賺

首度接受媒體專訪談投資，周品均指出，她在選股邏輯上和經營公司沒有太大差別，重點從不是看股價起伏，而是公司本身在產業的領導地位、護城河門檻、訂單來源是否穩定，以及營收能否持續成長，「這也是為什麼我只買產業龍頭，或供應鏈定位清楚、訂單穩定公司的原因，簡單又不必花太多時間。」

去年她趁股災重押台積電、鴻海，大賺超過三成，是豐收的一年。「投資要獲利的關鍵只有一個，那就是買進好公司。台積電是台灣的護國神山，投資最強的公司毫無懸念。」

周品均以創業家眼光選股，看好台積電產業地位不容撼動。

周品均以創業家眼光選股，看好台積電產業地位不容撼動。

回顧這段操作，她總結：「分散風險，很多時候也是分散獲利，看對、重押，資金運用反而更有效率。」問她不擔心AI泡沫嗎？「AI連應用都還沒落地，哪來的泡沫？我甚至還想像不久的將來就會有機器人替我整理倉庫或盤點貨品，這些都很令人期待！」

對於周品均過往的創業故事，外界並不陌生，但周品均投資股票、且獲利滿載則是近幾年的事。「我長期專注本業，賺的是『辛苦錢』，就連買房也是自住為主，真正把錢投入股市，是因為身邊不少企業主朋友，透過投資股票創造了可觀的額外收入。」

周品均看好AI應用，期待機器人能早日落地。

周品均看好AI應用，期待機器人能早日落地。

股災時挺進　逆勢撿便宜

時間回到2020年疫情期間，當時周品均對股市還很陌生，新品牌Wstyle則逐漸步入正軌，手頭上有筆閒錢，見到市場正熱，便以八位數試單，布局0050（台灣元大50）、金融股與台積電，不到1年獲利20％，「那時我心裡很震撼，什麼都沒做就賺二成，突然明白台股會這麼熱的原因。」她分享，一間公司若能穩定維持8至10％的年獲利率，就算非常優秀，「沒想到創業每天忙進忙出，結果獲利率反而比投資股市來得低。」她搖頭笑說。

而憑藉對產業的熟悉度，她在2021年的8至9月進場買進電商股，「雙十一是電商產業業績爆發期，我提前卡位，等到市場釋出優惠訊息後就逐步獲利了結，整體報酬率也有約20％。」

之後她將電商股、金融股與ETF的獲利全數「重兵」轉進台積電，以近5,000萬元押孤支，「0050有超過六成是台積電，與其分散彈藥，不如集中火力，追求最佳報酬率。」而她自台積電股價400多元，一路抱到2024年900多元出場，報酬率翻倍。

2025年4月，川普關稅引發台股重挫，台積電股價回檔至800元以下，市場瀰漫恐慌氛圍，這時周品均卻選擇逆勢承接，從850元一路進貨至880元，「有人說會跌到600多元，但我覺得那只是短期干擾。」她隨後在股價1,180元附近調節，波段獲利近四成。周品均直言，恐慌時才有破盤價，「股價打折，難得一見，當然要接。」

此外，看好鴻海股價基期低，她於2025年5月買進，平均成本約170元，並在同年10月股價230元出場，報酬率約35％。

緊抱台積電　中途莫進出

只是，隨台積電股價一路向上，周品均很是扼腕，「台積電真的沒有極限，每次調節後股價又創新高，所以我在股價1,150元時又買回來。」事實上，如果從400元一路抱到現在，報酬率應會超過四倍，「後來我頓悟了，既然台積電永遠是最好的選擇，那麼途中真的不必進進出出，就一路緊抱。這次，台積電股價沒有到2,400元，我不會退場。」

周品均YT節目累積62.6萬人次，現為Wstyle品牌執行長。

周品均YT節目累積62.6萬人次，現為Wstyle品牌執行長。

億元投資達人雷浩斯表示，周品均投資風格鮮明，看對好公司，就集中火力重押，「和一般投資人最大的不同在於，她敢在市場恐慌時進場承接，這種氣魄與她企業家的背景有關。」周品均的特助Nika也分享，周品均時常向身邊同事傳達投資理財觀念，且不厭其煩地提醒大家，要先存下一部分薪水，才能抓住適當時機投入市場。

除了台股外，周品均也將部分資金配置在美股，同樣只選擇產業龍頭買進，「美股沒有漲跌幅限制，和我的風險屬性很接近。」2025年10月，她曾因超微（AMD）與OpenAI合作的題材，在AMD賺到約40％獲利；目前則持有輝達（NVIDIA），帳上獲利數字持續攀升。

犀利有原則　拒短線飆股

儘管投資風格犀利，不過，周品均堅決不碰短線飆股，「基本面不穩、只靠消息面衝高或我不熟的股票，一律不買。」問她如何觀察基本面？「這從經營者特質就可以看得出來，是否據實揭露營運狀況，還是只會放消息，久了就會知道。」

5年前才踏入股市，周品均坦言，小時候曾歷經股市崩盤，父親因為投資負債、周遭親友也受過傷，讓她長期對股市抱持負面印象，「當時沒有建立正確觀念，總覺得買股票就是投機取巧。」直到近年真正接觸市場，才逐步修正看法，她會利用空檔時間從新聞、產業報告獲取最新資訊。

AI發燒，龍頭股輝達（NVIDIA）股價大漲。

AI發燒，龍頭股輝達（NVIDIA）股價大漲。

回顧5年來的投資心路歷程，周品均說，2021年曾投資一檔蘋概股，卻因該檔股票未搭上AI題材，帳面一度虧損近30％、約600萬元。不過她選擇續抱，甚至加碼，「原因很單純，從經營者或創業家的角度來看，這家公司營運穩定，只是缺少題材助攻，我沒做過賠錢的生意，我也不打算在投資股票上輕易認賠。」

創業讓周品均習慣面對大額數字，也因此磨出她堅強的心志，「只要公司基本面沒問題，根本不必急著出場。」她篤定地說。


