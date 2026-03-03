台積電跌5元至1970　台股平盤震盪

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（3日）以35106.22點開出，指數上漲11.13點，漲幅0.03％，隨後沿平盤震盪。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1970元，跌幅0.25％；鴻海（2317）維持平盤至239元；聯發科（2454）維持平盤至1900元；廣達（2382）上漲1元來到302元；長榮（2603）上漲3.5元至213.5元。

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌73.14點或0.15％，收在48904.78點；標準普爾500指數上漲2.74點或0.04％，收6881.62點；那斯達克指數上漲80.65點或0.36％，收在22748.86點；費城半導體指數上漲38.99點或0.48％，收8137.36點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48904.78 ▼73.14 ▼0.15% S&P500 6881.62 ▲2.74 ▲0.04% NASDAQ 22748.86 ▲80.65 ▲0.36% 費城半導體指數 8137.36 ▲38.99 ▲0.48%

資料來源：證交所