調查：台灣億級富豪上看12.4萬人　握有46.1兆元財富

▲台灣「億」級富豪破12.4萬人！（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

玉山銀行與KPMG安侯建業攜手調查台灣高資產顧客財富管理與傳承情形，報告顯示，今年台灣資產破億人數將成長至12.4萬人，掌握財富規模達新台幣46.1兆元，且2023年至2025年間資產規模30億元以上的「頂級富豪」人數成長3倍，顯示台灣「藏富於民」、「富者越富」趨勢顯著。

玉山銀行與KPMG安侯建業（KPMG Taiwan）今天共同發布「2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告」，公布模型推估結果指出，2026年台灣資產規模逾1億元的高資產顧客將成長至約12.4萬人，合計掌握高達46.1兆元財富。

調查將台灣高資產客戶持有資產規模區分為1億至5億元、5億至10億元、10億至30億元以及30億元以上，其中，資產規模逾10億元的高資產客戶成長表現出高成長、高集中現象，2025年該族群人數約5000人，掌握總資產規模已達18.7兆元。

玉山金董事長黃男州指出，透過調查發現，台灣真的是「藏富於民」，擁有1億元以上的高資產客群約占台灣總人口0.53%，他們不僅重視資產風險韌性，關注家族傳承議題，也希望資產及財富可以永續傳承，而適逢政府推動亞洲資產管理中心政策，一方面提供金融機構絕佳機會，也讓台灣私銀、高資產顧客服務可以更好。

值得注意的是，報告揭露，除了傳統富裕階層人數穩健擴張，位於財富金字塔頂端的富豪正以驚人速度累積財富，資產規模達30億元以上的頂級富豪人數在2023年至2025年間成長3倍，資產規模激增至12.1兆元，占整體高資產顧客比重由8%躍升至近28%，顯示因科技浪潮與資本密集型經濟結構，「富者越富」效應愈發顯著。

資產配置策略方面，KPMG亞資創新服務團隊主持人陳世雄指出，境外資產配置成為高資產顧客的習慣，配置比例亦隨財富攀升。根據調查報告，資產規模達30億元以上的頂級富豪，其境外資產估計平均占比可能高達48%，凸顯更傾向於進行國際化的資產布局，以達到分散風險、稅務規劃及追求更廣泛投資機會的目的。

整體而言，境內主要持有的投資產品方面，81%受訪者均表示有配置台股，超過6成有配置債券、保險及不動產；境外部分，52%受訪者表示有配置債券，42%有配置海外股票，有趣的是，也有2%受訪者表示有配置數位資產。

玉山銀行個人金融事業總處策略暨顧客經營處長張崇慈說明，包括美債、優質公司債、優質政府債券等高品質債券，一直都受高資產客戶喜愛，主要是基於可兼顧本金保全及固定配息收益，加上市場預期美國聯準會將緩步降息等因素。

玉山銀行個人金融事業總處私人銀行處長陳俞如也觀察，除了將債券作為核心資產配置，近年虛擬資產等另類資產崛起，許多「二代」對另類資產的投資意願提升，主要原因是與傳統的股、債關聯度低，具備風險分散特性。

本次調查由KPMG於2025年9月至10月間執行，藉由問卷量化分析及深度訪談方式，探討高資產顧客心中對於在財富管理與傳承過程中的投資偏好、思考議題及對未來的期望，共回收491份有效問卷，並進行28場深度訪談，囊括公司負責人、高階主管、專業人士、退休人士等族群。