荷姆茲海峽封鎖兩樣情！航海王衝高　航空股承壓

▲一艘油輪正通過荷姆茲海峽。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東情勢升溫，國際油價急漲，布蘭特原油盤中逼近每桶80美元關卡，台股今（3）日航運、航空股走勢明顯分化。

貨櫃三雄率先表態。長榮（2603）盤中大漲約4%至219元，創近10個月新高；陽明（2609）強彈逾7%，最高64.5元，改寫9個月高點；萬海（2615）勁揚6%以上，盤中衝上85元，為8個月新高。

昨（2）日白天創下的超大型油輪(VLCC)現貨市場日租35.2萬美元新高，到了晚上傳出長錦商船以55萬美元天價租出1艘VLCC，是上周五均價21.86萬美元的1.52倍。貨櫃船運部分，包括地中海航運、赫伯羅德、陽明海運、萬海航運等都已通知客戶暫停中東航線收貨。市場解讀，若荷姆茲海峽局勢持續緊繃，繞航與運價上行預期升溫，短線資金回流航運股卡位。

不過另一頭壓力浮現。油價逼近80美元，航空燃油成本升溫，航空股全面走弱。華航（2610）盤中跌逾2%至19.45元；長榮航（2618）下挫近2%至35.6元，創4個月低點；台灣虎航（6757）跌逾2%至61.7元，為近一年半新低。

法人指出，若油價維持高檔震盪，航空業獲利空間恐受擠壓，類股短線恐持續承壓；反觀貨櫃航運受惠運價預期升溫，呈現相對強勢格局。

根據《路透社》報導，隨著美國與伊朗衝突升溫，伊朗鎖定通過荷姆茲海峽的船隻，導致中東至中國的超級油輪日租金飆升至歷史新高，超過40萬美元。荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，承載全球約五分之一石油供應及大量天然氣。區域內已有多艘油輪遭攻擊，約150艘船隻一度滯留，航運幾近停擺。

《CNBC》報導指出，布蘭特原油價格一度大漲逾7%，觸及52周新高，逼近每桶80美元。市場憂慮若衝突持續或能源基礎設施遭攻擊，油價可能進一步挑戰每桶100美元。儘管分析認為荷姆茲海峽完全封鎖機率不高，但零星攻擊與長期緊張局勢，已對全球能源供應與運輸安全造成重大不確定性。