光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（Nvidia）周一（3月2日）宣布投資連貫公司（Coherent）、魯門特姆（Lumentum）兩家光通訊技術公司合計40億美元，加上AAOI財報報喜，兩大利多消息激勵光通訊族群起攻堅，指標股光聖（6442）勁揚逾7%，再創2540元歷史新高，聯鈞（3450）、聯亞（3081）、前鼎（4908），以及分盤處置全新（2455）等四檔一度亮燈漲停。

為了支援AI基礎建設，輝達分別投資矽光子共同封裝光學（CPO）供應鏈Coherent、Lumentum兩家公司20億美元，這也意味著開創次世代矽光子技術（silicon photonics）時代。

千金高價指標股光聖創下2540元歷史新高價位，光通訊紅通通一片，同屬千金股聯亞強勢鎖住1510元漲停價位，聯鈞一度亮燈漲停來到334元，距離前波350元高點近在咫尺，前鼎則是扣關百元，來到105元。

分盤交易華星（4979）突破500元整數關卡，創下504元新高，眾達-KY（4977）創下187元歷史新高，上詮（3363）、波若威（3163）、訊芯-KY（6451）漲幅逾3%。



