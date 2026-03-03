美擬對中設7.5萬顆上限　輝達H200出口再收緊

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美中AI晶片角力再添變數。外媒彭博引述知情人士指出，美國政府正研議對輝達H200 AI加速器出口中國設下「單一客戶採購上限」，每家中企最多7.5萬顆，並將AMD MI325等同級產品合併計算。此舉形同在既有總量管制外，再加一道「分戶天花板」，輝達重返中國市場的實際空間恐因此進一步收斂。

報導指出，川普團隊先前在規劃出口框架時，已將對中國的H200總出貨量設定上限約100萬顆。不過考量目前申請主要集中在少數中國科技巨頭，美方內部討論改採「單一客戶限額」機制，避免算力過度集中。若7.5萬顆紅線拍板，單一企業可取得的數量，將遠低於部分業者原先向輝達提出的需求規模。

目前美方僅核准少量H200出口。輝達日前坦言，尚未從中國取得資料中心營收，且即便華府放行，北京是否批准進口仍存在不確定性。中國官方一方面希望AI企業取得高階算力支援，另一方面也持續推動本土替代方案，包括華為等業者的AI晶片布局，政策拿捏空間不小。

H200屬於輝達上一代高階AI晶片，在新一代Blackwell架構問世前，一直是訓練與運行大型模型的主力產品。其運算效能明顯高於先前允許出口至中國的規格，也被視為中國企業縮小與美系技術差距的重要選項。這也是美國國安派人士擔憂的焦點——即便數量受控，只要集中部署，仍足以建構中大型資料中心。

值得注意的是，美方也明確排除中國企業將H200部署於海外資料中心的可能性，意在防堵透過第三地擴張算力、與美國超大型雲端業者正面競爭的空間。在設備出口與先進製程受限下，中國本土AI晶片產能擴張本就不易，若H200再受分戶限額約束，中國雲端業者擴張節奏恐持續受壓。

整體來看，即便總量上限維持百萬顆規模，但若單一客戶設限落地，實際可用算力將更為分散，對中國科技巨頭的採購規模形成實質壓縮。輝達能否真正重啟中國資料中心營收動能，仍得看出口細則最終如何拍板。