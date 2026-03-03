輝達估值回落成買點　大摩：加碼好時機

▲輝達。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

華爾街再度替AI龍頭背書。根據外媒《CNBC》報導，Morgan Stanley最新報告指出，輝達目前股價已來到具吸引力的進場區間，重申「加碼（Overweight）」評等與260美元目標價，並將輝達列為半導體族群首選，取代原本的美光。

以輝達上周五（２月27日）收盤價177.19美元計算，260美元目標價意味著未來12個月仍有約47%上行空間。輝達股價過去一年累計上漲45%，但2026年以來回檔約3%，股價整理也讓估值回落。分析師指出，目前股價約為2027年預估獲利的18倍，本益比水準「出乎意料地具有吸引力」，提供不錯的切入點。

分析師Joseph Moore表示，市場近期對輝達的疑慮，主要集中在市占率是否下滑以及AI投資循環能否持續。不過他強調，目前並沒有跡象顯示超大型雲端業者（hyperscalers）對輝達晶片的資本支出將在今年觸頂，反而有充足證據顯示，這波投資動能至少還會延續數年。

他指出，儘管不認同外界對2029年「數百GW算力規模」的極端預期，但同樣也不認為2026年就會見頂，對2027年的成長預測甚至「幾乎每週都在上修」。

針對市占疑慮，報告預期輝達今年市占率可能短暫回落，但下半年推出的新一代Rubin產品將支撐需求。摩根士丹利也認為，輝達管理層可望在本月稍晚舉行的GTC大會上，進一步釐清產品路線圖，強化技術領先優勢，回應市場對競爭加劇的擔憂。

此外，隨著AI處理器供應緊張狀況可能在未來數月逐步緩解，也有助於出貨加速，進一步推動市占率回升。

Moore指出，過去兩季輝達股價橫盤整理，但基本面卻持續轉強，反映市場擔心成長動能的延續性。然而他認為，隨著時間推進，焦點將從短期疑慮轉向2027年的成長前景，投資情緒有望重新升溫。