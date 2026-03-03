熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

▲台玻股價創1990年8月以來新高，急速拉回整理。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

高階玻纖布缺貨潮短時間難以緩解，產品報價再傳漲聲，相關族群早盤強勢上攻，惟股價已處高檔，市場居高思危，台玻（1802）、南亞（1303）、建榮（5340）、德宏（5475）等四檔震盪翻黑，具有低軌道衛星題材華通（2313）、耀華（2367）也是創高後下殺翻黑，又到回到盤上。

台玻因股價漲幅過大，應主管機關要求，公告自結元月稅後淨損1.27億元，虧損狀況較去年同期改善，單月每股淨虧0.04元，今日早盤漲幅逾9%，創下73.5元，創下1990年8月以來新高價位，股價衝高後，高檔獲利了結賣壓出籠下，股價急殺而下，最低來到62.8元價位。

南亞上攻到94.7元，逼近96.5元前高，股價隨之震盪翻黑，跌到84.2元之後，緩步向上拉升，富喬則是打開118元漲停價位，股價相關強勢，依然維持在107.5元平盤之上震盪整理。

AI伺服器與高速運算需求快速升溫，高密度封裝趨勢帶動高階材料需求增加，Low CTE、Low DK玻纖布逐漸成為關鍵材料，玻纖布族群評價轉為「AI供應鏈」評價，法人甚至喊出台玻目標價區間上調至85元。

