中東戰火能源供應拉警報！　經濟部：美國LNG占比逐年衝至2成

▲伊朗報復式攻擊，杜拜港（Port of Dubai）遇襲畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

中東局勢升溫，引發外界對能源供應穩定性的關注。經濟部今（3）日強調，國內能源供應目前充足，短期無虞，且已啟動應變機制，同時加速分散氣源布局，預計在2029年前將美國液化天然氣（LNG）占比由現行約10%提高至15%至20%，強化能源安全韌性。

經濟部指出，為掌握最新能源動態，已於3月2日啟動應變會議，由賴次長召集相關單位及中油、台電研商因應措施。針對外界傳出卡達與沙烏地阿拉伯恐因戰事影響出口的消息，中油公司已向營運商查證，確認沙國國家石油公司（Aramco）煉油廠雖遭無人機攻擊，但未影響後續生產；卡達Ras Laffan則因預防性安全措施暫停LNG生產，目前船期均在掌握中，供應未受衝擊。

為進一步提升能源安全，經濟部表示，將持續增加包括美國在內的氣源採購。中油已於2026年2月10日與美國最大LNG出口商Cheniere簽署為期約25年的長約，自2026年6月起開始交貨，2027年起每年採購量最高可達120萬公噸。未來美國氣源占比可望逐步提高至2成，降低對單一地區依賴。

此外，經濟部自3月2日起成立緊急應變小組，由能源署、國營司、綜規司及中油、台電每日召開會議，密切監控供應情勢。若面臨伊朗長期封鎖等極端情境，將啟動三階段應變方案：

第一階段「提前調貨」，優先調度美國、澳洲等非中東氣源；

第二階段「亞洲調貨」，與日本、韓國等買家協商互援；

第三階段「市場買現貨」，透過國際現貨市場補足缺口。

經濟部強調，透過多元分散來源及三階段備援機制，國內天然氣供應「絕不會斷氣」。同時已責成台電備妥備用電力設施，在必要時啟動支援，全力確保供電穩定。