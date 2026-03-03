ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中東戰火能源供應拉警報！　經濟部：美國LNG占比逐年衝至2成

▲伊朗報復式攻擊，杜拜港（Port of Dubai）遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗報復式攻擊，杜拜港（Port of Dubai）遇襲畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

中東局勢升溫，引發外界對能源供應穩定性的關注。經濟部今（3）日強調，國內能源供應目前充足，短期無虞，且已啟動應變機制，同時加速分散氣源布局，預計在2029年前將美國液化天然氣（LNG）占比由現行約10%提高至15%至20%，強化能源安全韌性。

經濟部指出，為掌握最新能源動態，已於3月2日啟動應變會議，由賴次長召集相關單位及中油、台電研商因應措施。針對外界傳出卡達與沙烏地阿拉伯恐因戰事影響出口的消息，中油公司已向營運商查證，確認沙國國家石油公司（Aramco）煉油廠雖遭無人機攻擊，但未影響後續生產；卡達Ras Laffan則因預防性安全措施暫停LNG生產，目前船期均在掌握中，供應未受衝擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為進一步提升能源安全，經濟部表示，將持續增加包括美國在內的氣源採購。中油已於2026年2月10日與美國最大LNG出口商Cheniere簽署為期約25年的長約，自2026年6月起開始交貨，2027年起每年採購量最高可達120萬公噸。未來美國氣源占比可望逐步提高至2成，降低對單一地區依賴。

此外，經濟部自3月2日起成立緊急應變小組，由能源署、國營司、綜規司及中油、台電每日召開會議，密切監控供應情勢。若面臨伊朗長期封鎖等極端情境，將啟動三階段應變方案：

第一階段「提前調貨」，優先調度美國、澳洲等非中東氣源；
第二階段「亞洲調貨」，與日本、韓國等買家協商互援；
第三階段「市場買現貨」，透過國際現貨市場補足缺口。

經濟部強調，透過多元分散來源及三階段備援機制，國內天然氣供應「絕不會斷氣」。同時已責成台電備妥備用電力設施，在必要時啟動支援，全力確保供電穩定。

關鍵字： 標籤:中東局勢能源安全液化天然氣LNG供應應變機制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【起火墜落畫面曝】戰機在科威特美軍基地附近墜毀！飛行員跳傘逃生

推薦閱讀

超大油輪日租創55萬美元天價　貨櫃船中東線多已暫停收貨

超大油輪日租創55萬美元天價　貨櫃船中東線多已暫停收貨

伊朗戰爭對海運市場影響快速擴散，昨(2)天白天創下的超大型油輪(VLCC)現貨市場日租35.2萬美元新高，到了晚上傳出長錦商船以55萬美元天價租出1艘VLCC，是上周五均價21.86萬美元的1.52倍。貨櫃船運部分，包括地中海航運、赫伯羅德、陽明海運、萬海航運等都已通知客戶暫停中東航線收貨。

2026-03-03 03:40
美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

美伊衝突持續，市場資金從風險性資產撤出，亞股今（３日）一片慘綠，其中又以今年以來漲幅最大韓股（KOSPI）跌勢最兇，跌逾4%，失守6000點大關，日股則大跌逾1400點，失守5萬7。

2026-03-03 11:29
熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

高階玻纖布缺貨潮短時間難以緩解，產品報價再傳漲聲，相關族群早盤強勢上攻，惟股價已處高檔，市場居高思危，台玻（1802）、南亞（1303）、建榮（5340）、德宏（5475）等四檔震盪翻黑，具有低軌道衛星題材華通（2313）、耀華（2367）也是創高後下殺翻黑，又到回到盤上。

2026-03-03 10:38
荷姆茲海峽封鎖兩樣情！航海王衝高　航空股承壓

荷姆茲海峽封鎖兩樣情！航海王衝高　航空股承壓

中東情勢升溫，國際油價急漲，布蘭特原油盤中逼近每桶80美元關卡，台股今（3）日航運、航空股走勢明顯分化。

2026-03-03 09:52
輝達估值回落成買點　大摩：加碼好時機

輝達估值回落成買點　大摩：加碼好時機

華爾街再度替AI龍頭背書。根據外媒《CNBC》報導，Morgan Stanley最新報告指出，輝達目前股價已來到具吸引力的進場區間，重申「加碼（Overweight）」評等與260美元目標價，並將輝達列為半導體族群首選，取代原本的美光。

2026-03-03 10:32
美擬對中設7.5萬顆上限　輝達H200出口再收緊

美擬對中設7.5萬顆上限　輝達H200出口再收緊

美中AI晶片角力再添變數。外媒彭博引述知情人士指出，美國政府正研議對輝達H200 AI加速器出口中國設下「單一客戶採購上限」，每家中企最多7.5萬顆，並將AMD MI325等同級產品合併計算。此舉形同在既有總量管制外，再加一道「分戶天花板」，輝達重返中國市場的實際空間恐因此進一步收斂。

2026-03-03 10:27
光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

輝達（Nvidia）周一（3月2日）宣布投資連貫公司（Coherent）、魯門特姆（Lumentum）兩家光通訊技術公司合計40億美元，加上AAOI財報報喜，兩大利多消息激勵光通訊族群起攻堅，指標股光聖（6442）勁揚逾7%，再創2540元歷史新高，聯鈞（3450）、聯亞（3081）、前鼎（4908），以及分盤處置全新（2455）等四檔一度亮燈漲停。

2026-03-03 10:02
記憶體、面板帶頭殺！　台股大跌646點失守34500

記憶體、面板帶頭殺！　台股大跌646點失守34500

中東情勢緊張國際股市走弱，台股強勢飆股記憶體股旺宏（2377）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、力積電（6770）今（3）日盤中熄火摜跌停，面板股群創（3481）爆逾68萬張大量跌逾9%、友達（2409）跌逾8%，大盤重挫646.67點至34448.12點，失守34500點整數大關。

2026-03-03 10:24
高通攜手夥伴加速6G發展進程　推動2029年起邁向商用化

高通攜手夥伴加速6G發展進程　推動2029年起邁向商用化

高通今日宣布與多家產業領導夥伴組成全新策略聯盟，加速 6G 的研發與全球部署。該合作於2026年巴塞隆納世界行動通訊大會（ MWC Barcelona 2026）期間正式揭示，建立了一套明確、以里程碑為導向的發展藍圖，目標自 2029 年起陸續推動 6G 商用系統落地。

2026-03-03 14:37
荷姆茲海峽卡關掐命脈　台灣3成天然氣、8%原油受衝擊

荷姆茲海峽卡關掐命脈　台灣3成天然氣、8%原油受衝擊

美伊戰火升溫、荷姆茲海峽傳出遭封鎖，全球能源供應鏈警報大響，也讓高度仰賴進口能源的台灣備感壓力。根據經濟部能源署統計，2025年12月台灣自卡達進口原油占比達8.67%，液化天然氣（LNG）占比更高達30.32%，一旦中東情勢持續惡化，對國內能源穩定供應勢必形成挑戰。

2026-03-03 14:15

讀者迴響

熱門新聞

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

台股兆元量再現！收跌771點　台積電跌40元收最低1935

記憶體、面板帶頭殺！　台股大跌646點失守34500

賓果加碼只到明天！一票人跟風「三星電選四倍十期」

4檔「抓去關」新名單　載板飆股欣興處置到3／16

道瓊下挫400點　台積電ADR跌1.49%

台股高息ETF配息大車拼！00919破紀錄飆0.78元秒稱王　超高含金量一馬當先

光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

低軌衛星高飛！群創奪成交王　元晶4檔亮燈漲停

輝達漲4成不算猛　AI時代真正大黑馬浮現

快訊／主動式ETF 00981A首配0.41元　3／17除息

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

超大油輪日租創55萬美元天價　貨櫃船中東線多已暫停收貨

熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

台驊出售長榮股票1750張、損失1259.3萬元　尚有7700張

國泰00922配息2元、年化配息率12.66％　3／17除息

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366