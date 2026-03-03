兩度面試台積電！台大碩士男「自介完就被勸退」愣：黑名單了？

▲台積電。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電開出高薪的情況時有所聞，分紅獎金也給得大方，一名台大碩士畢業的男網友表示，前後兩次參加台積電面試卻都無下文。第一次面談順利，卻遲遲未收到回覆；第二次在自我介紹後就被當場勸退，之後再也沒有收到面試通知，懷疑自己被加入黑名單，貼文掀起熱論。

原PO在Dcard發文，學歷屬於中等程度，大學並非台清交成等電機相關科系，碩士才轉為台大資訊網路與多媒體研究所。他透露，去年兩次收到台積電面試邀請，第一次流程包含填寫多益英文考卷，並與主管及小主管面談，過程中介紹個人背景、專長，也表示願意加班，但最終沒有下文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

自我介紹完就被面試主管勸退

至於第二次面試，原PO分享，自我介紹完後，小主管表示他不適合該職缺，當場勸退，整個過程約10分鐘，面試官還坦言，是「主管撈履歷」才安排，後續也沒有收到其他面試通知。接連兩次碰壁的經驗，讓他不禁懷疑，自己是否被列入「台積電黑名單？」

對此，網友表示，「沒辦法，現在GG飛天了，有面試機會都是皇恩浩蕩，祖墳冒煙才有此機運」、「自我介紹完就勸退 好鬧」、「那邊沒進是上天保佑你」、「智慧製造是帶線課長吧，你就算進去也待不下去」。

有過來人分享，「基本上就是人資亂槍打鳥，跟我以前很像，人資亂找人面談，單純對方是頂大，但科系跟介紹完全不相關」、「之前也是被撈到科系差很多的跑去面，結果還真的被寫負評，重點是主管遲到40分鐘聯絡人資才上線」、「我前年也被騙去面⋯然後也被黑」。