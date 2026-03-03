COMPUTEX串聯信義南港、機器人與智慧應用　即日起開放預登

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲COMPUTEX展出內容涵蓋AI供應鏈、先進通訊、關鍵零組件及智慧解決方案等。圖為2025展覽現場。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

2026年COMPUTEX將於6月2日至5日盛大登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心(TICC)，打造前所未有的多場館科技展演規模。本屆展覽規模再創新高，1500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。展會即日起開放預先登記，邀請全球科技產業人士上網報名參觀。

COMPUTEX作為全球指標性的AIoT和新創產業展覽，2026年以「AI Together」為主軸，聚焦「AI運算」、「機器人＆智慧移動」及「次世代科技」三大核心，展出內容涵蓋AI供應鏈、先進通訊、關鍵零組件及智慧解決方案等，全面呈現AI技術落地應用與產業發展趨勢。

本屆展覽匯聚華碩、宏碁、微星、技嘉、明基電通、華擎等品牌大廠，展現軟硬整合的AI應用實力；鴻海、仁寶、和碩、緯穎等產業龍頭，展示全球製造與系統整合能量，推動AI加速落地；聯發科、英特爾、台灣維諦、台達等指標企業，則從AI運算核心到智慧基礎設施，勾勒整產業生態系，攜手揭示 AI 發展新趨勢。

為持續追求創新與突破，COMPUTEX 2026於世貿1館規劃「AI機器人區」及「科技應用暨體驗館」等亮點展區，集結英特爾、聰泰、德州儀器、所羅門、元太等AI機器人產業關鍵品牌，聚焦機器人科技、智慧應用與創新解決方案，帶領觀眾近距離感受 AI 如何重塑未來生活與產業樣貌。

此外「InnoVEX新創展區」持續集結多國新創團隊、創投機構與加速器，並規劃產業國家館，促進跨國合作與創新交流，為全球科技生態系注入嶄新動能，成為國際間極具代表性的新創展示平台。

備受全球矚目的COMPUTEX Keynote主題演講以及COMPUTEX Forum論壇將持續辦理，並擴大規模，串聯AI供應鏈上、中、下游至應用面的科技巨擘，分享最新市場趨勢與前瞻洞察，勾勒AI未來關鍵發展方向。

同時，主辦單位之一外貿協會整合多方資源，規劃採購洽談會、專業主題導覽、ESG Go 永續倡議、新創競賽發表等多元周邊活動，並邀請全球媒體與科技意見領袖來臺參與，全面提升觀展深度與互動體驗。

COMPUTEX 2026將展現台灣堅強的研發實力，鏈結國際大廠、全球科技業者、新創團隊及專業買主，攜手開創無限科技商機。該展已開放觀展報名，歡迎踴躍預先登記：https://www.computexonline.com.tw/

關鍵字： COMPUTEX信義南港機器人智慧應用開放預登

