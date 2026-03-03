台股兆元量再現！收跌771點　台積電跌40元收最低1935

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（3日）開高走低，加權指數終場大跌771.44點，以34323.65點作收，跌幅2.2％，成交量1兆576.93億元，為史上第2大量，再刷兆元量。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲11.13點開出，指數開高走低，盤中最高達35264.59點，最低34323.65點，終場收在34323.65點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1935元，跌幅2.03％；鴻海（2317）下跌10元至229元；聯發科（2454）下跌85元至1815元；廣達（2382）下跌6.5元來到294.5元；長榮（2603）上漲6.5元至216.5元。
今天漲幅前5名個股為睿生光電（6861）上漲12.5元，漲幅10％；陽明（2609）上漲6元，漲幅10％；詮欣（6205）上漲5.1元，漲幅10％；百一（6152）上漲2元，漲幅9.98％；虹光（2380）上漲0.47元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌28.5元，跌幅10％；晶彩科（3535）下跌14元，跌幅10％；聯昌（2431）下跌1.65元，跌幅9.94％；旺宏（2337）下跌11.5元，跌幅9.91％；三集瑞-KY（6862）下跌22.5元，跌幅9.87％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|睿生光電（6861）
|137.5
|▲12.5
|▲10.0％
|陽明（2609）
|66.0
|▲6.0
|▲10.0％
|詮欣（6205）
|56.1
|▲5.1
|▲10.0％
|百一（6152）
|22.05
|▲2.0
|▲9.98％
|虹光（2380）
|5.2
|▲0.47
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|南亞科（2408）
|256.5
|▼28.5
|▼10.0％
|晶彩科（3535）
|126.0
|▼14.0
|▼10.0％
|聯昌（2431）
|14.95
|▼1.65
|▼9.94％
|旺宏（2337）
|104.5
|▼11.5
|▼9.91％
|三集瑞-KY（6862）
|205.5
|▼22.5
|▼9.87％
資料來源：證交所
