台股兆元量再現！收跌771點　台積電跌40元收最低1935

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3日）開高走低，加權指數終場大跌771.44點，以34323.65點作收，跌幅2.2％，成交量1兆576.93億元，為史上第2大量，再刷兆元量。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲11.13點開出，指數開高走低，盤中最高達35264.59點，最低34323.65點，終場收在34323.65點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1935元，跌幅2.03％；鴻海（2317）下跌10元至229元；聯發科（2454）下跌85元至1815元；廣達（2382）下跌6.5元來到294.5元；長榮（2603）上漲6.5元至216.5元。

今天漲幅前5名個股為睿生光電（6861）上漲12.5元，漲幅10％；陽明（2609）上漲6元，漲幅10％；詮欣（6205）上漲5.1元，漲幅10％；百一（6152）上漲2元，漲幅9.98％；虹光（2380）上漲0.47元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌28.5元，跌幅10％；晶彩科（3535）下跌14元，跌幅10％；聯昌（2431）下跌1.65元，跌幅9.94％；旺宏（2337）下跌11.5元，跌幅9.91％；三集瑞-KY（6862）下跌22.5元，跌幅9.87％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 睿生光電（6861） 137.5 ▲12.5 ▲10.0％ 陽明（2609） 66.0 ▲6.0 ▲10.0％ 詮欣（6205） 56.1 ▲5.1 ▲10.0％ 百一（6152） 22.05 ▲2.0 ▲9.98％ 虹光（2380） 5.2 ▲0.47 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 南亞科（2408） 256.5 ▼28.5 ▼10.0％ 晶彩科（3535） 126.0 ▼14.0 ▼10.0％ 聯昌（2431） 14.95 ▼1.65 ▼9.94％ 旺宏（2337） 104.5 ▼11.5 ▼9.91％ 三集瑞-KY（6862） 205.5 ▼22.5 ▼9.87％

資料來源：證交所