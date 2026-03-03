荷姆茲海峽卡關掐命脈　台灣3成天然氣、8%原油受衝擊

▲荷姆茲海峽附近美國海軍兩棲攻擊艦「巴丹號」（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

美伊戰火升溫、荷姆茲海峽傳出遭封鎖，全球能源供應鏈警報大響，也讓高度仰賴進口能源的台灣備感壓力。根據經濟部能源署統計，2025年12月台灣自卡達進口原油占比達8.67%，液化天然氣（LNG）占比更高達30.32%，一旦中東情勢持續惡化，對國內能源穩定供應勢必形成挑戰。

▲▼石油、液化天然氣進口來源國概況。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

從最新進口結構來看，台灣原油最大來源國為沙烏地阿拉伯，占比40.63%，其次為科威特16.98%、美國21.05%、阿拉伯聯合大公國12.13%，卡達則占8.67%。若以天然氣觀察，澳洲占比38.22%居首，卡達30.32%居次，美國約11.20%，巴布亞紐幾內亞11.06%，印尼與奈及利亞分別為3.26%與5.94%。

由於卡達位處波斯灣，天然氣出口高度仰賴荷姆茲海峽航道，一旦遭長期封鎖，勢必牽動全球LNG供應與價格波動。

針對外界關切，經濟部今（3）日表示，國內能源供應充足，且已採取來源多元分散措施，短期供應無虞，長期亦有備援規劃，將持續強化能源安全韌性。

經濟部指出，已於2026年3月2日啟動由賴次長召集的應變會議，邀集能源署、國營司、綜規司，以及中油、台電公司每日召開會議，掌握供應動態並研擬因應措施。

針對外傳卡達及沙烏地阿拉伯因戰事無法出口的消息，經濟部轉述中油公司查證結果指出，沙國國家石油公司（Aramco）煉油廠雖曾遭無人機攻擊，但未影響後續生產；卡達Ras Laffan則是因滿槽進行預防性安全措施，暫停部分LNG生產，中油已充分掌握抵港船期，短期供應不受影響。

為降低對中東氣源依賴，經濟部也加快與美國合作腳步，規劃在2029年前將美國LNG占比由目前約10%提升至15%至20%。中油已於2026年2月10日與美國最大LNG出口商Cheniere簽署為期約25年的買賣契約，自2026年6月起交貨，2027年起每年最高可採購120萬公噸。

面對極端情境，如伊朗長期封鎖荷姆茲海峽，經濟部也提出三階段應變方案。第一為「提前調貨」，優先調度美國、澳洲等非中東氣源；第二為「亞洲調貨」，與日本、韓國等LNG買家商議互援；第三為「市場買現貨」，以國際現貨市場補足缺口，強調將全力確保國內「絕不會斷氣」。

此外，經濟部也責成台電備妥備用電力設施，在必要時期擔任電力備援角色，確保各種情境下供電穩定。