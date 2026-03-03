▲高通攜手夥伴加速6G發展進程，推動2029年起邁向商用化。（圖／高通提供）

記者高兆麟／台北報導

高通今日宣布與多家產業領導夥伴組成全新策略聯盟，加速 6G 的研發與全球部署。該合作於2026年巴塞隆納世界行動通訊大會（ MWC Barcelona 2026）期間正式揭示，建立了一套明確、以里程碑為導向的發展藍圖，目標自 2029 年起陸續推動 6G 商用系統落地。

高通表示，支持此聯盟的全球合作夥伴包括：Airtel、Amazon、華碩、BT Group、思科、戴爾、e&、愛立信、FPT Corporation、Fujitsu/1finity、Google、惠普、HPE、HUMAIN、KDDI、KT、LG電子、LG Uplus、Meta、微軟、摩托羅拉、NEC Corporation、諾基亞、NTT DOCOMO、Reliance Jio、三星電子、夏普、SK電信、Snap Inc.、Stellantis、Swisscom、Tejas Networks、Telstra、TIM Group、T-Mobile、Viettel Group、VNG，以及 YTL。

高通指出，6G 正被設計為以 AI 為原生（AI-native）的系統，並建立於三大核心支柱之上：連網能力（connectivity）、廣域感測（wide-area sensing）以及高效能運算。這些新一代網路將具備多項嶄新且先進的能力，包括配備整合式廣域感測功能的智慧無線電、具備高效能與能源效率運算能力的虛擬化與雲端 RAN、以 AI 為基礎的網路自主化，以及支援全新 AI 工作負載的邊緣與集中式資料中心。

高通表示，6G 系統將為電信應用、新一代具代理能力（agentic）的消費者與企業裝置，以及全新類型的 AI 驅動服務，帶來更高層級的效率與效能，涵蓋情境感知資料、低空空域與地面交通管理、大規模資料洞察與分析等應用。結合無線技術、高效能運算與 AI，6G 是電信產業轉型與成長的一個世代級重大契機。

高通總裁暨執行長 Cristiano Amon 表示：「6G 不僅是無線技術演進的下一步，更是邁向 AI 原生未來的基礎架構，讓智慧得以分布於裝置、邊緣與雲端之間，並推動網路服務供應商轉型為以 AI 為核心驅動的企業。高通在多個世代的全球無線創新中扮演領導角色，累積了深厚的技術專業與能力，將持續推動 6G 的研發與商用化。與所有無線技術轉型相同，成功關鍵在於強而有力且專注的合作夥伴關係、共同使命與協同創新。這個由產業領導者組成的團隊正攜手承諾投資與創新，共同實現 6G 願景，並自 2029 年起展開部署。」

此次合作聚焦於三大核心架構領域：裝置、網路與雲端基礎設施。參與企業共同承諾推動 6G 成為智慧化、AI 原生的裝置與網路平台。具體目標包括推動關鍵 6G 標準的及時制定、進行早期系統驗證、於 2028 年展示符合 6G 規範的預商用裝置與網路、建立產業共同的 6G 就緒度評估基準，以及自 2029 年起逐步推動全球可互通的商用 6G 系統部署。成員亦將攜手建立支援新商業模式與服務的能力，以加速 6G 的採用，並在整個6G生態系中創造價值。

高通長期以來與其合作夥伴在全球無線通訊標準的制定與完善上扮演關鍵角色，而這對該計畫至關重要。透過積極參與各標準制定組織與早期技術研發，高通與其合作夥伴將協助建立 6G 從概念走向商用所需的技術基礎。

參與這項計畫的其他合作夥伴包括阿里巴巴、Aramco、奇瑞汽車、中國移動、中國電信、Deutsche Telekom、吉利汽車集團、長城汽車、榮耀、Hyundai、零跑汽車、理想汽車、OPPO、蔚來、上汽集團、vivo、小米以及小鵬汽車。