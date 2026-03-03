ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

高通攜手夥伴加速6G發展進程　推動2029年起邁向商用化

▲▼高通攜手夥伴加速6G發展進程，推動2029年起邁向商用化。（圖／記者高兆麟攝）

▲高通攜手夥伴加速6G發展進程，推動2029年起邁向商用化。（圖／高通提供）

記者高兆麟／台北報導

高通今日宣布與多家產業領導夥伴組成全新策略聯盟，加速 6G 的研發與全球部署。該合作於2026年巴塞隆納世界行動通訊大會（ MWC Barcelona 2026）期間正式揭示，建立了一套明確、以里程碑為導向的發展藍圖，目標自 2029 年起陸續推動 6G 商用系統落地。

高通表示，支持此聯盟的全球合作夥伴包括：Airtel、Amazon、華碩、BT Group、思科、戴爾、e&、愛立信、FPT Corporation、Fujitsu/1finity、Google、惠普、HPE、HUMAIN、KDDI、KT、LG電子、LG Uplus、Meta、微軟、摩托羅拉、NEC Corporation、諾基亞、NTT DOCOMO、Reliance Jio、三星電子、夏普、SK電信、Snap Inc.、Stellantis、Swisscom、Tejas Networks、Telstra、TIM Group、T-Mobile、Viettel Group、VNG，以及 YTL。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高通指出，6G 正被設計為以 AI 為原生（AI-native）的系統，並建立於三大核心支柱之上：連網能力（connectivity）、廣域感測（wide-area sensing）以及高效能運算。這些新一代網路將具備多項嶄新且先進的能力，包括配備整合式廣域感測功能的智慧無線電、具備高效能與能源效率運算能力的虛擬化與雲端 RAN、以 AI 為基礎的網路自主化，以及支援全新 AI 工作負載的邊緣與集中式資料中心。

高通表示，6G 系統將為電信應用、新一代具代理能力（agentic）的消費者與企業裝置，以及全新類型的 AI 驅動服務，帶來更高層級的效率與效能，涵蓋情境感知資料、低空空域與地面交通管理、大規模資料洞察與分析等應用。結合無線技術、高效能運算與 AI，6G 是電信產業轉型與成長的一個世代級重大契機。

高通總裁暨執行長 Cristiano Amon 表示：「6G 不僅是無線技術演進的下一步，更是邁向 AI 原生未來的基礎架構，讓智慧得以分布於裝置、邊緣與雲端之間，並推動網路服務供應商轉型為以 AI 為核心驅動的企業。高通在多個世代的全球無線創新中扮演領導角色，累積了深厚的技術專業與能力，將持續推動 6G 的研發與商用化。與所有無線技術轉型相同，成功關鍵在於強而有力且專注的合作夥伴關係、共同使命與協同創新。這個由產業領導者組成的團隊正攜手承諾投資與創新，共同實現 6G 願景，並自 2029 年起展開部署。」

此次合作聚焦於三大核心架構領域：裝置、網路與雲端基礎設施。參與企業共同承諾推動 6G 成為智慧化、AI 原生的裝置與網路平台。具體目標包括推動關鍵 6G 標準的及時制定、進行早期系統驗證、於 2028 年展示符合 6G 規範的預商用裝置與網路、建立產業共同的 6G 就緒度評估基準，以及自 2029 年起逐步推動全球可互通的商用 6G 系統部署。成員亦將攜手建立支援新商業模式與服務的能力，以加速 6G 的採用，並在整個6G生態系中創造價值。

高通長期以來與其合作夥伴在全球無線通訊標準的制定與完善上扮演關鍵角色，而這對該計畫至關重要。透過積極參與各標準制定組織與早期技術研發，高通與其合作夥伴將協助建立 6G 從概念走向商用所需的技術基礎。

參與這項計畫的其他合作夥伴包括阿里巴巴、Aramco、奇瑞汽車、中國移動、中國電信、Deutsche Telekom、吉利汽車集團、長城汽車、榮耀、Hyundai、零跑汽車、理想汽車、OPPO、蔚來、上汽集團、vivo、小米以及小鵬汽車。

關鍵字： 高通

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【快出來啊】橘貓想吃零食 手轉動玩具下秒低頭確認

推薦閱讀

南亞科2月營收156.07億元創新高　年增586.71%

南亞科2月營收156.07億元創新高　年增586.71%

記憶體大廠南亞科(2408)今日公佈2026年2月份自結合併營收為新台幣156.07億元，較上月增加1.94%，較去年同期增加586.71%，寫歷史新高紀錄。累計合併營收為新台幣309.17億元，較去年同期增加597.10%。

2026-03-03 15:55
華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

記憶體廠華邦電子（2344）因近期股價波動達公布注意交易資訊標準，依規定公告最新財務數據。華邦電公布，2025年1月稅後純益27.83億元，年增562.29%，每股盈餘0.62元，營運表現大幅優於去年同期。

2026-03-03 15:49
2檔矽光子飆股提前開獎！　光聖元月賺1.78億年增率56%

2檔矽光子飆股提前開獎！　光聖元月賺1.78億年增率56%

矽光子飆股光聖（6442）、華星光（4979）今（3）日盤中雙雙刷天價後陷入震盪，盤後各依證交所規定提前公告1月業績，其中光聖單月營收雖9.55億元較去年同期衰退6%，但稅前盈餘2.51億元年增率高達72%，稅後純益1.78億元年增率亦達56%，每股稅後純益（EPS）2.3元，年增率52%。

2026-03-03 15:27
美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

美伊衝突持續，市場資金從風險性資產撤出，亞股今（３日）一片慘綠，其中又以今年以來漲幅最大韓股（KOSPI）跌勢最兇，跌逾4%，失守6000點大關，日股則大跌逾1400點，失守5萬7。

2026-03-03 11:29
熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

高階玻纖布缺貨潮短時間難以緩解，產品報價再傳漲聲，相關族群早盤強勢上攻，惟股價已處高檔，市場居高思危，台玻（1802）、南亞（1303）、建榮（5340）、德宏（5475）等四檔震盪翻黑，具有低軌道衛星題材華通（2313）、耀華（2367）也是創高後下殺翻黑，又到回到盤上。

2026-03-03 10:38
輝達估值回落成買點　大摩：加碼好時機

輝達估值回落成買點　大摩：加碼好時機

華爾街再度替AI龍頭背書。根據外媒《CNBC》報導，Morgan Stanley最新報告指出，輝達目前股價已來到具吸引力的進場區間，重申「加碼（Overweight）」評等與260美元目標價，並將輝達列為半導體族群首選，取代原本的美光。

2026-03-03 10:32
美擬對中設7.5萬顆上限　輝達H200出口再收緊

美擬對中設7.5萬顆上限　輝達H200出口再收緊

美中AI晶片角力再添變數。外媒彭博引述知情人士指出，美國政府正研議對輝達H200 AI加速器出口中國設下「單一客戶採購上限」，每家中企最多7.5萬顆，並將AMD MI325等同級產品合併計算。此舉形同在既有總量管制外，再加一道「分戶天花板」，輝達重返中國市場的實際空間恐因此進一步收斂。

2026-03-03 10:27
光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

輝達（Nvidia）周一（3月2日）宣布投資連貫公司（Coherent）、魯門特姆（Lumentum）兩家光通訊技術公司合計40億美元，加上AAOI財報報喜，兩大利多消息激勵光通訊族群起攻堅，指標股光聖（6442）勁揚逾7%，再創2540元歷史新高，聯鈞（3450）、聯亞（3081）、前鼎（4908），以及分盤處置全新（2455）等四檔一度亮燈漲停。

2026-03-03 10:02
荷姆茲海峽封鎖兩樣情！航海王衝高　航空股承壓

荷姆茲海峽封鎖兩樣情！航海王衝高　航空股承壓

中東情勢升溫，國際油價急漲，布蘭特原油盤中逼近每桶80美元關卡，台股今（3）日航運、航空股走勢明顯分化。

2026-03-03 09:52
超大油輪日租創55萬美元天價　貨櫃船中東線多已暫停收貨

超大油輪日租創55萬美元天價　貨櫃船中東線多已暫停收貨

伊朗戰爭對海運市場影響快速擴散，昨(2)天白天創下的超大型油輪(VLCC)現貨市場日租35.2萬美元新高，到了晚上傳出長錦商船以55萬美元天價租出1艘VLCC，是上周五均價21.86萬美元的1.52倍。貨櫃船運部分，包括地中海航運、赫伯羅德、陽明海運、萬海航運等都已通知客戶暫停中東航線收貨。

2026-03-03 03:40

讀者迴響

熱門新聞

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

台股兆元量再現！收跌771點　台積電跌40元收最低1935

賓果加碼只到明天！一票人跟風「三星電選四倍十期」

4檔「抓去關」新名單　載板飆股欣興處置到3／16

記憶體、面板帶頭殺！　台股大跌646點失守34500

台股急挫千點　法人：短線漲多震盪、AI基本面利多續航

台股高息ETF配息大車拼！00919破紀錄飆0.78元秒稱王　超高含金量一馬當先

光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

道瓊下挫400點　台積電ADR跌1.49%

美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

低軌衛星高飛！群創奪成交王　元晶4檔亮燈漲停

輝達漲4成不算猛　AI時代真正大黑馬浮現

南亞科2月營收156.07億元創新高　年增586.71%

快訊／主動式ETF 00981A首配0.41元　3／17除息

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

兩度面試台積電！台大男自介完就被勸退：黑名單了？

熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

快訊／119萬股民嗨翻！00919配0.78元創新高　年化配息率破12％

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366