台股急挫千點　法人：短線漲多震盪、AI基本面利多續航

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東緊張局勢升溫，台股近兩個交易日下跌千點，暫時失守3萬5千點，野村投信表示，這波衝擊更偏向風險的重新評價，而非需求端的實質轉弱，台股在創高後，突發事件容易引發獲利了結賣壓，短線震盪在所難免、觀望氣氛可能升溫；不過就產業趨勢而言，半導體先進製程、封裝與測試、以及關鍵零組件等 AI 核心供應鏈，仍是資金重心，整體中長期主軸並未改變。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，受 MWC 與 NVIDIA GTC催化，三月上旬電子與AI題材續有表現空間；同時，上市櫃企業陸續公告去年度獲利與現金股利政策，資金對高股息、高現金流個股的偏好可望提升，指數有望在高檔區間震盪中維持韌性。

她進一步指出，當前 AI 利多可從三條主線掌握：（一）伺服器量能持續放大；（二）機櫃與資料中心架構升級；（三）液冷散熱滲透率提升。近期顯示台系雲端伺服器龍頭在 AI 伺服器與 GB 機櫃出貨放量帶動下，營收與獲利結構持續優化，估值中樞有機會上移；雖然 PC 與一般伺服器動能偏弱，但產品組合正快速集中至高算力／高單價品項。在製程與關鍵零組件端，AI 叢集高功耗趨勢推升液冷散熱、電力系統（高壓直流）與高速傳輸／光電整合需求；同時，先進製程與封裝（如 CoWoS／HBM 相關）維持高稼動，帶動台灣上游半導體、設備與材料鏈的能見度。

產研機構並預估，今（2026） 年全球伺服器出貨量約1500萬台、AI伺服器占比達3成，顯示AI基建週期未止，對台灣供應鏈中期出貨與產值形成支撐。

陳茹婷表示，雖然中東變數使市場短線轉趨保守，但台股基本面與中長期趨勢未改，三月盤勢雖可能在高檔區間震盪，多項利多仍對指數提供支撐，包括 MWC 與 NVIDIA GTC 題材、上市櫃公司公布去年財報與配息、以及 AI 伺服器鏈的正向更新。陳茹婷指出，當前地緣風險對需求面的長期影響仍有限，主要壓力在短期供應鏈層面，如油價上行、海運擾動，易推升成本並干擾風險偏好。操作節奏上，建議投資人採取「逢回布局、基本面為錨」原則，避免情緒化追價或殺低。

陳茹婷強調，每一次展會或事件題材（如 MWC、GTC、法說會／股利宣告）催化後，仍須回到 EPS 成長、現金流與資本支出循環等「品質檢核」，避免僅憑題材推動的評價擴張作決策。樓克望提醒，三月以來的正乖離與事件面不確定性，可能引發短線獲利了結與回檔測試；然而從 CSP 資本支出上修、AI 伺服器滲透率提升、液冷與機櫃級升級等中期指標觀察，AI 長循環主線不變。建議以「核心（高息／權值）＋衛星（AI 成長）」的架構，於拉回時分批布局，並保留現金彈性以因應事件變化。

