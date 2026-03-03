中東戰事能源價格攀高　兆豐金董瑞斌：國內物價影響有限

▲兆豐金董事長董瑞斌（中）表示，馬年除了持續擴散集團效益外，亦力挺政策走向，期許獲利可以更上層樓。（圖／兆豐金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

近期中東地緣政治緊張情勢升高，帶動國際油價上漲，布蘭特原油每桶來到82美元，卡達天然氣運輸也受阻，兆豐金（2886）董事長董瑞斌分析，中東戰事引發石油、天然氣價格波動，以國內生產者物價指數（PPI）為例，水電燃氣權重約7%，以價格上漲10%為例，對整體物價影響約僅0.7個百分點，而天然氣自中東運輸約需兩周航程，一旦發生封鎖，約一個月緩衝期，整體評估下來，短期內影響有限。

市場評估，中東戰事每桶油價可能上衝百美元大關，董瑞斌認為，就目前戰事發展，對台灣物價的直接衝擊有限，以生產者物價指數（PPI）為例，水電燃氣權重約7%，相關價格若上漲10%，對於國內整體物價影響約僅0.7個百分點，除非情勢升級成為區域型戰爭，更多油田設施受到攻擊，否則油價上漲的衝擊是可控。

至於中油天然氣安全庫存約11至12天，卡達供應量約占進口量比重3成，董瑞斌說，卡達供應短期受阻，依然可透過美國、澳洲等地來源支應。

去（2025）年兆豐金稅後淨利350.38億元再創歷史新高，除了兆豐銀維持高水準表現之外，非銀行子公司包括票券、證券、保險成長動能亦同步擴大，針對美國關稅不確定性，董瑞斌指出，兆豐金融集團將結合海內外分行連動及客戶引介能力，除掌握半導體、高科技客戶及其供應鏈赴美設廠商機外，亦將結合政策支持工具，降低融資風險、提供企業供應鏈跨國佈局所需的在地化與跨境金融服務。



另一方面，兆豐銀也響應金融監督管理委員會打造台灣為亞洲資產管理中心的政策，除進駐高雄資產管理專區外，也領先發行連結台股的保本型結構商品，去年財富管理收入年增超過15%，今年1月財富管理收入年增率52%，今年全年將以成長20%以上為目標，而兆豐證也是首家獲准進駐高雄專區的公股券商。

