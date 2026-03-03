工研院拚AI　20年中長程技術藍圖曝光

▲工研院發布中長程技術策略與藍圖，共同壯大台灣產業及中小企業競爭力。圖前排左起為工研院機械所所長張禎元、工研院副院長李宗銘、工研院院長張培仁、工研院董事長吳政忠、工研院副院長胡竹生、工研院電光所所長張世杰、工研院材化所所長邱國展；圖後排左起為工研院企研處副處長胡紀平、工研院無人所所長彭文陽、工研院生醫所所長莊曜宇、工研院綠能所所長劉志文、工研院產科國際所所長紀昭吟、工研院資通所副所長蔣村杰、工研院行銷傳播處處長楊桂華。（圖／工研院提供）

記者陳瑩欣／台北報導

面對全球AI快速發展、供應鏈重組壓力升溫，以及製造業景氣不確定性升高，台灣產業正站在轉型關鍵路口。工研院今（3）日發布中長程技術策略與藍圖，強調以「攜手創新」為核心，串聯17個研發法人籌組「法人匯智聯盟」，並與南部33所大專院校展開學研合作與系統整合，凝聚各界專才與研發能量，如同聯合艦隊，全面布局AI、機器人、無人載具等未來產業趨勢，強化台灣產業與中小企業競爭力，深耕台灣、放眼全球。

工研院董事長吳政忠表示，全球正面臨生成式AI快速演進與國際科技競逐加劇，未來20年將是新一波創新的關鍵期。工研院已提前布局中長程技術藍圖，鎖定關鍵核心技術，擴大半導體優勢，並運用科研實力協助台灣產業拓展全球市場。

他舉例，包括促進台美無人機供應鏈合作，推動台灣成為美國本土以外首個可協助Green UAS認證的國家；同時加速稀土技術產業化，透過自主研發與試量產線建置，兼顧國內自給率與台美合作需求，以創新驅動下一波產業成長動能。

工研院院長張培仁指出，中長程技術策略與藍圖將結合政府施政方向，發展全院跨域主題式技術藍圖，包括AI機器人與無人機等重點項目，強化資源對焦與科研布局。

他說明，未來將導入系統工程思維，以「落地應用」為核心，從服務情境出發，明確定義應用場景，再推導效能要求，進一步制定解決方案技術規格與研發路徑，同時納入零組件與成本假設，確認商業可行性。透過服務情境、效能要求、解決方案規格、技術研發路徑與成本結構五大面向，確保研發成果順利銜接產業應用，發揮市場化效益。

張培仁進一步表示，工研院以「凝聚專才、深耕台灣、布局全球」為三大策略方向，其中「凝聚專才」為關鍵動能，並從三面向推進。

第一，推動法人協作，串聯17個研發法人籌組「法人匯智聯盟」，整合研發服務能量與資源共享，直接對接企業需求，協助全國中小企業提升創新與競爭力。

第二，深化學研鏈結，透過「大南方學研整合共育計畫」與南部33所大學合作，從人才培育、主題研發到場域驗證，打造從學術研究銜接產業應用的創新生態鏈，縮短產學落差。

第三，成立「產業競爭力輔導團」，攜手研發法人，目標協助全台15萬家中小企業導入AI與數位轉型，強化跨產業競爭實力。

工研院強調，人才是產業發展的根基，未來將持續深化台灣技術研發實力，鞏固高科技產業優勢，同時協助傳統產業與中小企業升級轉型，鏈結產官學研資源，推動國際經貿合作，帶領台灣產業迎戰下一階段全球科技競局。