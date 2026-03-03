ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

外資大逃殺！狂砍台股947億　史上第3大

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股失守3萬5千點，外資大砍947億元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國、以色列在2月28日向伊朗發動攻擊，伊朗隨即向波灣周邊國家展開報復性行動，中東情勢緊張，亞股一片慘綠，台股重挫逾700多點，暫時失守3萬5千點，外資大逃殺重砍947億元，創下史上賣超第三大，三大法人合計賣超1154億元，韓國股市比台股更慘，在殺聲隆隆下單日重挫逾7%，淪為亞股中最慘市場。

伊朗領袖人哈米尼在美以聯手軍事攻擊下喪命，伊朗對以色列、阿聯、巴林、科威特，以及卡達等國還以顏色，國際金融市場避險情緒高漲，漲多亞股獲利了結賣壓沈重，今日韓股暴跌逾7%，日股重挫逾3%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台股亦無法倖免於難，早盤小漲開出後，翻黑一路下殺，終場大跌771.44點或跌幅2.2%，以34323.65點，成交值再度破兆元，來到1.05兆元。

根據證交所統計，外資及陸資（不含外資自營商）大舉砍股947.08億元，連續三個交易站在賣方，合計賣壓達1442.61億元；投信買超40.22億元；自營商賣超（合計）247.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超43.61億元、自營商（避險）賣超203.55億元，三大法人大舉賣超1154.03億元。
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【最帥金牌部長】送機經典賽的中華隊...不小心被李洋部長圈粉了

推薦閱讀

南亞科2月營收156.07億元創新高　年增586.71%

南亞科2月營收156.07億元創新高　年增586.71%

記憶體大廠南亞科(2408)今日公佈2026年2月份自結合併營收為新台幣156.07億元，較上月增加1.94%，較去年同期增加586.71%，寫歷史新高紀錄。累計合併營收為新台幣309.17億元，較去年同期增加597.10%。

2026-03-03 15:55
華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

記憶體廠華邦電子（2344）因近期股價波動達公布注意交易資訊標準，依規定公告最新財務數據。華邦電公布，2025年1月稅後純益27.83億元，年增562.29%，每股盈餘0.62元，營運表現大幅優於去年同期。

2026-03-03 15:49
2檔矽光子飆股提前開獎！　光聖元月賺1.78億年增率56%

2檔矽光子飆股提前開獎！　光聖元月賺1.78億年增率56%

矽光子飆股光聖（6442）、華星光（4979）今（3）日盤中雙雙刷天價後陷入震盪，盤後各依證交所規定提前公告1月業績，其中光聖單月營收雖9.55億元較去年同期衰退6%，但稅前盈餘2.51億元年增率高達72%，稅後純益1.78億元年增率亦達56%，每股稅後純益（EPS）2.3元，年增率52%。

2026-03-03 15:27
美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

美伊衝突持續，市場資金從風險性資產撤出，亞股今（３日）一片慘綠，其中又以今年以來漲幅最大韓股（KOSPI）跌勢最兇，跌逾4%，失守6000點大關，日股則大跌逾1400點，失守5萬7。

2026-03-03 11:29
熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑　低軌衛星股創高下殺再拉回

高階玻纖布缺貨潮短時間難以緩解，產品報價再傳漲聲，相關族群早盤強勢上攻，惟股價已處高檔，市場居高思危，台玻（1802）、南亞（1303）、建榮（5340）、德宏（5475）等四檔震盪翻黑，具有低軌道衛星題材華通（2313）、耀華（2367）也是創高後下殺翻黑，又到回到盤上。

2026-03-03 10:38
輝達估值回落成買點　大摩：加碼好時機

輝達估值回落成買點　大摩：加碼好時機

華爾街再度替AI龍頭背書。根據外媒《CNBC》報導，Morgan Stanley最新報告指出，輝達目前股價已來到具吸引力的進場區間，重申「加碼（Overweight）」評等與260美元目標價，並將輝達列為半導體族群首選，取代原本的美光。

2026-03-03 10:32
美擬對中設7.5萬顆上限　輝達H200出口再收緊

美擬對中設7.5萬顆上限　輝達H200出口再收緊

美中AI晶片角力再添變數。外媒彭博引述知情人士指出，美國政府正研議對輝達H200 AI加速器出口中國設下「單一客戶採購上限」，每家中企最多7.5萬顆，並將AMD MI325等同級產品合併計算。此舉形同在既有總量管制外，再加一道「分戶天花板」，輝達重返中國市場的實際空間恐因此進一步收斂。

2026-03-03 10:27
光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

輝達（Nvidia）周一（3月2日）宣布投資連貫公司（Coherent）、魯門特姆（Lumentum）兩家光通訊技術公司合計40億美元，加上AAOI財報報喜，兩大利多消息激勵光通訊族群起攻堅，指標股光聖（6442）勁揚逾7%，再創2540元歷史新高，聯鈞（3450）、聯亞（3081）、前鼎（4908），以及分盤處置全新（2455）等四檔一度亮燈漲停。

2026-03-03 10:02
荷姆茲海峽封鎖兩樣情！航海王衝高　航空股承壓

荷姆茲海峽封鎖兩樣情！航海王衝高　航空股承壓

中東情勢升溫，國際油價急漲，布蘭特原油盤中逼近每桶80美元關卡，台股今（3）日航運、航空股走勢明顯分化。

2026-03-03 09:52
超大油輪日租創55萬美元天價　貨櫃船中東線多已暫停收貨

超大油輪日租創55萬美元天價　貨櫃船中東線多已暫停收貨

伊朗戰爭對海運市場影響快速擴散，昨(2)天白天創下的超大型油輪(VLCC)現貨市場日租35.2萬美元新高，到了晚上傳出長錦商船以55萬美元天價租出1艘VLCC，是上周五均價21.86萬美元的1.52倍。貨櫃船運部分，包括地中海航運、赫伯羅德、陽明海運、萬海航運等都已通知客戶暫停中東航線收貨。

2026-03-03 03:40

讀者迴響

熱門新聞

電商女王重押台積電　滾出億元獲利

台股兆元量再現！收跌771點　台積電跌40元收最低1935

台股急挫千點　法人：短線漲多震盪、AI基本面利多續航

賓果加碼只到明天！一票人跟風「三星電選四倍十期」

4檔「抓去關」新名單　載板飆股欣興處置到3／16

記憶體、面板帶頭殺！　台股大跌646點失守34500

外資大逃殺！狂砍台股947億　史上第3大

南亞科2月營收156.07億元創新高　年增586.71%

光通訊迎2大利多！光聖飆天價　聯鈞4檔刷漲停

台股高息ETF配息大車拼！00919破紀錄飆0.78元秒稱王　超高含金量一馬當先

道瓊下挫400點　台積電ADR跌1.49%

低軌衛星高飛！群創奪成交王　元晶4檔亮燈漲停

美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4%　日股重挫逾1400點

快訊／好壯觀！台股10檔飆股「抓去關」　處置到3／17

輝達漲4成不算猛　AI時代真正大黑馬浮現

華邦電提前開獎！1月賺27.83億　年增率逾562%

快訊／主動式ETF 00981A首配0.41元　3／17除息

黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投
少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露...陳屍八德路

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

馬王飆破1.35億！蛙王5600萬血戰落槌　四大神獸竟有兩台流標　詐團魔頭陳志的洗錢工具超多人搶著要

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

婦下車繞車頭慘死輪下監視器畫面

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366