外資大逃殺！狂砍台股947億　史上第3大

▲台股失守3萬5千點，外資大砍947億元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國、以色列在2月28日向伊朗發動攻擊，伊朗隨即向波灣周邊國家展開報復性行動，中東情勢緊張，亞股一片慘綠，台股重挫逾700多點，暫時失守3萬5千點，外資大逃殺重砍947億元，創下史上賣超第三大，三大法人合計賣超1154億元，韓國股市比台股更慘，在殺聲隆隆下單日重挫逾7%，淪為亞股中最慘市場。

伊朗領袖人哈米尼在美以聯手軍事攻擊下喪命，伊朗對以色列、阿聯、巴林、科威特，以及卡達等國還以顏色，國際金融市場避險情緒高漲，漲多亞股獲利了結賣壓沈重，今日韓股暴跌逾7%，日股重挫逾3%。

台股亦無法倖免於難，早盤小漲開出後，翻黑一路下殺，終場大跌771.44點或跌幅2.2%，以34323.65點，成交值再度破兆元，來到1.05兆元。

根據證交所統計，外資及陸資（不含外資自營商）大舉砍股947.08億元，連續三個交易站在賣方，合計賣壓達1442.61億元；投信買超40.22億元；自營商賣超（合計）247.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超43.61億元、自營商（避險）賣超203.55億元，三大法人大舉賣超1154.03億元。

