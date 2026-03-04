00929配息再創一年新高！五連升站上0.11元、年化配息率近7%

▲復華台灣科技優息（00929）調升配息水準，每單位將配發0.11元。圖為示意。（圖／資料照，記者鄺郁庭攝）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）再度調升配息水準，每單位將配發0.11元，為近一年來第5度上調，配息金額也回到掛牌初期水準，令許多投資人喜上眉梢。以3月3日收盤價19.27元估算，年化配息率近7%，預計3月18日除息，欲參與本次配息的投資人，須於3月17日前持有或買進，股息將於4月15日發放。

回顧00929配息表現，過去曾降至每單位0.05元，不過自去年5月起逐步回穩，依序調升至0.07元、0.08元、0.09元與0.1元，如今再上修至0.11元，配息能力重返高峰，進一步提振長期持有投資人的信心。

除了配息步步高升，00929填息效率及績效表現同樣優異，近一年12次除息中，有11次在除息當日即完成填息，僅1次耗時7個交易日。穩定的月配息搭配快速填息能力，使其在月配型高股息ETF中維持高度人氣。績效方面，截至3月2日，00929今年以來報酬率為12.5%，在高股息ETF規模前五強中排名第一。

法人指出，00929配息與績效同步走強，關鍵在於去年11月完成追蹤指數改版，優化息收機制及選股邏輯。除原有年配息企業外，更擴大納入半年配與季配的優質科技公司，使股息來源多樣化及增加息收彈性，提升整體配息實力。同時，改版後的選股策略聚焦AI與半導體供應鏈，更貼近台股主流趨勢，尤其納入台積電、聯發科、大立光及環球晶等指標性權值股，提升投資組合的跟漲能力，帶動今年以來漲幅突破10%。

整體而言，升級後的00929兼顧高股息策略與科技成長主軸，形成「成長＋收益」並進的雙引擎架構。在AI應用持續擴散、科技股基本面支撐下，配息穩定度與填息效率成為00929支撐人氣的重要關鍵，也使其成為不少投資人兼顧現金流與科技成長題材的配置選項。