中東戰火延燒！美股期貨重挫800點　美元指數衝破99創高

▲ 以色列打擊黎巴嫩貝魯特南郊，竄起濃濃黑煙。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東戰事升高，美國與以色列對伊朗展開軍事行動，市場憂心荷姆茲海峽能源運輸受阻，全球油價與通膨壓力恐再起，資金迅速撤離股市等風險性資產，轉向美元避險。美元指數今（3）日盤中強勢衝破99整數關卡，創1月20日以來新高；歐洲股市開盤重挫約2%，美股期貨同步跳水，道瓊期貨一度大跌逾800點。

台北時間下午4點左右，美元指數（DXY）來到99.059，上漲0.69%，盤中突破99關卡，寫下近一個半月高點。市場資金明顯回流美元資產，避險氣氛急速升溫。

股市方面，歐洲主要指數開低走弱，美股期貨賣壓沉重，道瓊期貨下挫逾800點；那斯達克100指數期貨跌逾500點，跌幅約2.02%，科技股承壓明顯。

根據《路透社》報導，美元此波走強並非單純避險買盤回歸，而是與能源價格飆升帶來的「相對效應」有關。由於美國已成為能源淨出口國，當油價上漲時，對日本、歐洲與中國等高度依賴能源進口的經濟體衝擊更大，資金因此被動流向美元。

報導指出，全球約20%的石油與天然氣需經由荷姆茲海峽運輸，若衝突導致供應中斷數週甚至數月，油價恐進一步攀升。巴克萊分析估算，油價每持續上漲10美元，全球經濟成長最多可能減少0.2個百分點，並可能推升通膨壓力。

《路透社》也提到，在美國核心通膨率仍高於3%的情況下，若油價居高不下，聯準會可能被迫維持高利率更長時間，進一步支撐美元走勢，卻對股市形成壓力。

市場人士指出，當美元升值與油價上漲形成循環，將加重海外經濟體的能源負擔，恐引發更大範圍的資產價格重估。後續金融市場走向，仍將取決於戰事持續時間與能源供應受影響程度。