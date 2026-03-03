ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

亞股全面重挫！台股跌771點相對抗跌　韓股崩7%創19個月最慘單日

▲台股示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東情勢升溫，市場避險情緒急遽攀升，亞洲主要股市3日全面下挫。台北股市今（3）日終場大跌771.44點，跌幅2.2%，收在34,323.65點，失守35000點整數關卡。不過，相較亞洲其他市場動輒3%至7%的跌幅，台股表現已屬相對抗跌。

今日台股未計盤後交易金額成交量已放大至逾1兆576元，創史上單日第2大量紀錄，顯示恐慌性賣壓湧現。盤後證交所公布籌碼動向，外資單日賣超高達947億元，為史上第三大賣超紀錄，台北外匯市場數據顯示，新台幣兌美元今天收盤收31.609元，重貶1.78角，成交金額30.98億美元。資金明顯轉向保守。

亞股方面，日本股市同步重挫。日經225指數下跌3.06%，收在56,279.1點，東證指數（Topix）下跌3.24%至3,772.17點，消費循環類股成為主要賣壓來源。

韓股跌勢更為慘烈。根據《CNBC》報導，韓國 Kospi 指數在連假後恢復交易首日暴跌7.24%，收在5791.91點，創下19個月來最差單日表現。KOSPI 200期貨指數盤中一度熔斷5分鐘暫停交易。

權值股成為重災區，三星電子重挫近10%，SK海力士下跌約12%。其中三星股價走弱，與其美國德州Taylor廠量產時程延後至2027年的消息有關。不過，韓國國防類股逆勢飆升，部分個股漲幅超過20%，顯示資金轉進軍工概念股避險。

外電指出，隨著伊朗衝突進入第四天，市場風險偏好明顯降溫。油價則在伊朗傳出已關閉荷莫茲海峽後延續漲勢。美國原油期貨上漲2.16%至每桶72.78美元，布蘭特原油上漲2.78%至79.91美元。根據Kpler數據，去年平均每日超過1,400萬桶原油經由荷莫茲海峽運輸，占全球海運原油出口近三分之一，能源供應疑慮進一步加劇市場動盪。

