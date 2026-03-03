外資大逃殺　新台幣貶破31.6元爆出史上第3大量

▲新台幣爆量走貶。（圖／資料照）

文／中央社

美伊開戰引發地緣政治緊繃態勢，避險資金大舉回流美元資產，股匯市慘遭血洗。台股今天殺聲隆隆，重挫771點，新台幣兌美元爆量重貶，收在31.609元，重貶1.78角，下探近1個月低點，台北及元太外匯市場飆出44.395億美元，創史上第3大成交量。

中東戰火持續延燒，且影響逐步擴大，國際油價應聲上漲，市場憂心能源飆漲將擴大經濟衝擊，避險情緒急升，美元指數強彈，亞洲股匯市烏雲罩頂。 台股今天開高震盪，盤中指數急殺失守5日均線約34989點，指數終場收在最低34323.65點，下跌771.44點。三大法人賣超台股逾千億元，其中外資大砍947億元，為歷史第3大賣超金額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新台幣匯率因熱錢撤離、台股暴跌、美元強勢3大利空罩頂，今天以31.46元開盤後，一路走弱，儘管出口商也有進場拋匯，但不敵外資出走浪潮，匯價接連跌破31.5、31.6元，最低觸及31.64元。短短2個交易日，新台幣暴跌3.58角，直接從31.2元摔回31.6元。

而台北及元太外匯市場總成交金額爆出44.395億美元的巨量，寫下史上第3大，前2大分別是2008年、2009年的事。 匯銀主管分析，外資今天從早到晚瘋狂匯出，導致新台幣貶勢洶洶，成交量也非常驚人，推測是昨天市場還認為中東局勢事態可控，但眼見戰事波及航線及能源價格，恐讓全球貿易與能源供應面臨衝擊，避險情緒增溫，令金融市場跌勢擴大。

外匯交易員認為，目前新台幣匯率還在近期波動區間的上緣，但若中東戰事愈演愈烈，外資出走不回頭，新台幣也只能繼續貶值；眼前先看貶破31.7元後，出口商是否加大拋匯力道，為匯價提供支撐，若貶勢依舊猛烈，市場開始調整預期，就得看央行有無進一步舉動。

央行統計主要貨幣變動，因資金回流避險資產，美元指數強彈，今天大漲0.53%，亞幣倒成一片，人民幣貶值0.17%，日圓下跌0.27%，新台幣重挫0.56%，韓元則因連假後的補跌效應，暴跌2.84%。