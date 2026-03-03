捷迅去年EPS6.30元、年增3.51%　今年目標毛利躍升

▲右起捷迅總經理孫鋼銀、董事長顧城明、副總經理葉子菁、財務長張禕瑾。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今(3)日去年第四季業績，營收22.60億元，季增4.55%，年增35.89%，EPS 1.60元。去年全年展現了卓越的成長動能，年營收較前一年大增近六成，甚至超越111年航運業鼎盛時期的營運巔峰，全年EPS 6.30元，年增3.15%。

捷迅憑藉敏銳的市場洞察力與深厚的供應鏈整合實力，展現出強勁的成長韌性，新的一年美中關係因貿易戰而逐漸脫鉤，從直接貿易演變為間接貿易，許多電子周邊零組件紛紛改自東南亞組裝為半成品或成品後再運往美國，捷迅持續深化在全球各地的佈局，以「價值導向」為核心，持續擴張區域性的倉儲據點與驅動優化各項物流服務，並緊密掌握近幾年興起的地中海、歐洲及非洲等地經貿發展趨勢，致力於追求自我突破並同時兼顧獲利成長與企業永續發展。

捷迅114年的營運表現成功跳脫前兩年市場運價受疫後復甦回檔態勢的影響，充分展現強勁成長力道，突破新高的主要原因來自於新舊客戶穩定支持，除了幫助長期合作電子廠客戶成功轉移自其他東南亞建廠轉運的新生意，也在其周邊零組件上下游供應鏈、AI伺服器、半導體、電動車、機器人等高科技產業、高價值醫療器材領域斬獲頗豐，加上自113年併購美國同業開展出除電子業以外的冷鏈生鮮客戶族群，陸續啟動東南亞拓點等計畫，各項業務紛紛於114年全面發酵帶來貢獻。

捷迅致力於全球佈局與核心海空運承攬業務，使公司多年來持續常態穩健發展業務的同時，不受全球經濟貿易戰或地緣政治波動等影響，以不斷突破自我的服務精神獲得多家客戶合作案的簽訂。

今年6月將啟動位於美國德州的保稅倉儲，此為自有土地自建並獲得美國機場公司招商等優勢，提供多元性整合物流等服務，營運據點正坐落於於達拉斯機場內佔地13萬呎，也是捷迅在美國市場深耕逾30年的另一個里程碑。

目前已有多家大型電子廠洽談深入合作，此保稅倉可大幅協助客戶提升美國在地的轉運效率與優化存儲或整併等服務，搭配航空及海運國際運輸、報關等專業的服務，捷迅可充分運用位於全球21個營運據點，將服務網絡遍及中國、亞洲、美洲、中東、印度、澳洲及歐洲等地，未來會更進一步鞏固其「整合型全方位物流方案提供者」的地位，重視供應鏈每個環節的高附加價值等各項業務。

對於115年的市場展望，面對美國最高法院最新公布的貿易法122條款所徵收的臨時關稅，因改各國齊頭式課徵方式且僅適用150天，使產業重新定義且有機會轉守為攻，有助於貨運承攬業，加上全球終端消費復甦逐漸穩定，高單價等科技產品更新週期明顯縮短，急單與高價值貨物對航空運輸方式依賴度提升所以航空貨運的成長仍會持續受惠。

然而受到關稅變動以及供應鏈去中化的對策，公司採取防禦布局透過提供區域性倉儲與專業報關的一條龍服務，協助客戶靈活調整發貨地，降低關稅帶來的衝擊，115年將借鏡去年致力於「衝刺營收」的精神運用在「提升獲利」的行動上。

捷迅表示，去年公司完成營收規模的跨越式高成長，今年將更加聚焦於經營品質，不斷推陳出新，透過各項數據分析技術優化營運調配，以及強化高毛利倉儲業務，捷迅有信心在充滿變數的國際經貿環境中，持續為股東創造最大價值。