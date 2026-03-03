床的世界緊急發重訊　「床墊教父」董事長陳燕飛辭世

▲「床墊教父」董事長陳燕飛（右二）辭世。（圖／翻攝床的世界粉絲團）



記者許力方／台北報導

床的世界床業股份有限公司3日傍晚5時許發布重訊，公告董事長陳燕飛於今日辭世，相關人事異動已依規定發布重大訊息。公司表示，各項業務均由主管分層負責，營運運作正常，後續新任董事長人選將另行公告。

董事長辭世 人事將另行公告

床的世界財務長牟迪於公告指出，原任董事長陳燕飛同時身兼床的世界公司及床的世界床業公司董事長3日辭世，新任人選及生效日期將另行對外說明。

公司強調，儘管董事長辭世，營運體系已建置完整，各部門主管分層負責，日常營運不受影響。

從三燕到床的世界－陳燕飛打造床墊王國



「床墊教父」陳燕飛不僅是「三燕彈簧床」與「愛家家具」的創辦人，更是現代國內床墊產業龍頭「床的世界」背後最重要的推手。他早年與兩位弟弟共同創立「三燕彈簧床」，憑藉齊心的合作模式，成功將品牌打造成當時全台最大的彈簧床製造商，接著從製造跨足零售，創立連鎖家具行「愛家家具」，以快速擴張的經營模式，在家具業戰國時代搶下灘頭堡。

陳燕飛率領5位員工創立「床的世界」，傳承歐美製床理念，將傳統製床手工藝製作，結合自動化科技生產設備，開啟彈簧床在台灣的歷史。雖然曾因經營理念與接班的兒子們陳俊傑、陳英傑、陳三傑發生劇烈衝突，最終他意識到時代變了，選擇支持兒子的轉型路，寫一紙家書鼓勵兒子：「全家一條心，泥土變黃金。」成為推動公司轉型的關鍵助力。