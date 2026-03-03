全球競逐人工智慧！ 印度舉辦「India AI Impact Summit」　新德里宣言獲國際背書

▲全球競逐AI，新德里宣言獲多國與國際組織背書。（圖／翻攝自X／Modi）

記者陳弘修／綜合報導

在國際競逐人工智慧（AI）主導權的全球格局下，印度正逐步擴大其在國際AI治理舞台上的影響力。甫於新德里Bharat Mandapam舉行的2026「India AI Impact Summit」，吸引來自全球各國政要、企業與學界代表與會，峰會最後通過的新德里宣言《New Delhi Declaration on AI Impact》，獲91個國家與國際組織背書，被視為印度推動AI外交的重要里程碑。

人工智慧已成為21世紀最具影響力的關鍵科技力量，不僅重塑全球經濟結構，也改變治理模式與權力分布。不同於以技術壟斷或前沿模型競速為核心的發展模式，印度在本次峰會中強調以制度倡議與規範建構為主軸，定位自身為全球AI對話的「召集者」，並主張推動技術民主化，將AI視為公共財。

根據主辦單位公布資料，本次峰會共有超過20位國家元首或政府首長、59位部長級代表、來自118國的官方代表團，以及超過100名全球AI企業領袖與500多名專家學者參與。整體參與人次逾50萬人，並於30個國家舉辦約550場前期活動與超過500場周邊會議，成為目前規模與覆蓋層面最廣的AI國際論壇之一。

印度在《新德里宣言》中強調建立「協作、可信、具韌性與高效率」的AI體系，並以尊重國家主權、多方利害關係人參與為原則。在全球尚未形成具法律拘束力的AI治理框架之際，印度也希望透過共識建構與多邊對話，持續推動國際規範形成。

另外，此次新德里峰會也進一步聚焦AI的擴散與部署，以及其帶來的經濟與社會機會。投資合作、技術展示與企業高層對話成為核心議題，討論重心從「如何監管AI」延伸至「如何確保更多國家能夠建構並共享AI成果」。

印度在峰會期間提出以梵語理念「Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya」（全民福祉、全民幸福）為價值基礎，主張AI成果應公平普及。《新德里宣言》規劃七大行動支柱，包括資源民主化、促進經濟成長與社會公益、確保安全可信AI、推動AI科學應用、強化社會賦權、發展人力資本，以及打造具韌性與創新的AI系統。

在資金層面，官方估計AI基礎建設承諾金額超過2,500億美元，創投與深科技投資約200億美元。峰會亦吸引超過25萬名學生參與AI倫理與責任議題活動，並宣稱創下金氏世界紀錄。同時，多項國際AI企業與印度大型企業集團合作案於會期間宣布，進一步強化印度作為AI部署與基礎建設樞紐的角色。

讓與會者關注的還包括印度提出「MANAV Vision」作為AI規範框架構想，強調道德價值、問責治理、國家主權、可及性與有效性，並推出多項國際倡議，包括民主擴散AI憲章、全球AI影響共享平台、可信AI共享機制、AI科學機構國際網絡，以及AI社會賦權與勞動力再培訓平台。

外界分析指出，印度在全球AI版圖中的優勢，不僅來自技術實力，更在於其連結已開發國家與全球南方的橋梁角色。2026年India AI Impact Summit並非宣示科技霸權的崛起，而是進一步鞏固印度作為全球AI對話平台與規範倡議者的定位。隨著「Viksit Bharat 2047」國家願景持續推進，印度正將AI納入長期發展戰略，並在全球AI治理架構中逐步擴大制度影響力與話語權。