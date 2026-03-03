▲貨櫃船運美國線不受伊朗戰爭影響。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國、以色列與伊朗間的戰爭，造成荷莫茲海峽封閉、胡塞聲援伊朗影響紅海航行安全，國內部分法人看好貨櫃船運運價上漲，對此國內超大型攬貨公司負責人指出，歐洲線船隻原就多數繞行好望角，不受戰爭影響，美國線則與戰爭無關，對運價沒什麼幫助，反而是油價高漲會拉高船公司營運成本，另中東線船隻停擺也會帶來損失。

國內長期研究航運股的資深研究員指出，之前雖有達飛、馬士基復航紅海，但是在貨櫃船運上都是極少數，近三成船隻復航是包括所有船型，因此歐洲線貨櫃船運與開戰前沒什麼差異，美國線更是與戰爭無關，真正對運價有幫助的是油輪與部分散裝船，但散裝船主要跑北美、南美、巴西、澳洲與西非，中東、歐洲不是主流。

不過在AI相關企業股價已經過高，傳產股沒漲到的現實下，從資金避險、殖利率與P/B值來看，貨櫃航運股是有短期利多，現在就看本月中發布的財報與股利發放政策，基本上是長榮(2603)較為看好。中長期看，貨櫃船運還是有船噸過剩問題，以及美國關稅對全年貨量需求的不利影響。船公司每個月運價都喊漲，能不能落實，或是漲後能撐多久都是考驗。

陽明海運高階坦言歐美線確實沒有受到戰爭影響，不過地中海線運價估計下周就會調升，目前市場上每大箱(40呎櫃)約3千美元的運價，計畫漲到4千美元，主要是因為像埃及的貨載，可以從地中海港口轉運。

波斯灣航線現在就看戰事發展，相關船公司多數都有船隻困在波斯灣內出不來，進不去的船隻也只能停在荷莫茲海峽外面，海峽外雖有幾個小港，但是難以堆積貨櫃，轉陸運困難度也很高。

目前有部分貨載卸在巴基斯坦或克拉蚩，但因能容納的貨量很有限，估計很快就會被拒收，因此目前船公司多數是決定先觀望一到兩周，再決定貨載是否改卸東南亞港口，船隻暫調其他航線。