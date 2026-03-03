建新國際去年EPS3.80元創新高　擬配息2.85元也寫新高

▲左起建新國際董事長陳彥銘與總經理。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

專業整合物流業建新國際(8367)公告去年營收達32.45億元，年增12.01％，受惠自動/傳統裝卸業務與倉儲業務動能持續成長，加上集團持續精進各項業務營運效率，全年稅後淨利達4.83億元、EPS3.80元，分別年增10.94％、5.85％，寫下近年歷史新高記錄，擬配息2.85元，連三年配息率逾七成，殖利率達6.27％。

從2025年各項業務營收占比分布來看，自動/傳統裝卸業務合計占比60％、倉儲業務18％、運輸業務9％、報關業務8％、貨櫃業務4％。其中，受惠銅土與多家能源相關客戶裝卸需求持續攀升，加上2025年高雄港與台中港天然氣管裝卸倉儲長期標案陸續正式認列，帶動2025年自動/傳統裝卸業務營收寫下歷年新高，成為推升整體營運的重要成長引擎。

另一方面，倉儲業務亦展現穩健擴張動能，隨著離岸風電營運需求增加，以及全球AI產業蓬勃發展，高科技業相關物流需求放大，進一步推升倉儲整體營收規模，受惠於業務組合優化與規模經濟效益顯現，2025年全年毛利率、營業利益率及稅後淨利率分別提升至32％、21％、15％，繳出三率三升的成績單，凸顯集團營運效率持續放大、獲利結構明顯優化。

建新考量公司財務體質健全、現金流穩定，為將營運成果回饋全體股東，今日董事會決議通過擬配發每股現金股利2.85元，創歷年新高，配發率達75％，並已連續三年現金配發率超過七成水準。依3月3日收盤價格45.45元計算，現金殖利率為6.27％，顯示建新在旗下各業務動能成長之際，亦兼顧股東權益與長期資本報酬。

展望今年第一季，建新持審慎樂觀看法。在全球貿易、能源轉型及供應鏈重組趨勢，港區物流、裝卸與倉儲需求仍具發展空間。尤其在新能源、天然氣與非煤炭散裝貨物運輸需求提升下，有助於提升港區相關裝卸與儲運服務量能。

同時，近期台灣輸美關稅政策調整及供應鏈重新布局議題持續發酵，部分產業加速調整出貨與生產基地規劃，有助於提升台灣港區在區域轉運與高值物流服務的角色，建新憑藉港區與自貿港資格優勢，可望在高科技物流與新能源儲運領域擴大布局，強化差異化競爭力。

建新表示將持續深化自動化裝卸設備投資，並擴充倉儲量能，以提升作業效率與服務品質，再加上建新於台北港推動之新科智慧物流園區第一期倉庫工程預計於第二季正式投入營運，未來將可承接更多高科技與高附加價值貨品之儲運需求，有望為集團未來營運再添新成長動能。