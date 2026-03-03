世紀風電預計3月下旬轉上市　看好營運表現逐年攀升

▲世紀風電董事長賴文祥。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

世紀風電（2072）預計3月底由興櫃轉上市掛牌，是季風店為國內離岸風電水下基礎建設之領導廠商，生產基地設於台北港，具備優越地理位置與港口運輸便利性，水下基礎建設布局完整，為台灣完成最多國產化自製水下基礎之製造商。目前公司在手訂單充足，隨離岸風電區塊開發第三階段第一期與第二期（3-1、3-2）風場陸續進入建置高峰，預期2026年至2029年間營運表現將逐年攀升，營收能見度明確，中期成長動能穩健。

目前離岸風電區塊開發3-1及3-2期之國產化政策維持不變，世紀風電可望成為最大受惠廠商，整體風場建置期預計延續至2029年。此外，能源署近期已逐步明朗化3-3期開發進度，規劃釋出約3.6GW風場容量，預計2026年完成選商，並於2030至2031年間完成併網。在政策支持與市場需求同步推動下，公司營運可望呈現中長期穩定成長態勢。

世紀風電過去已與CIP、沃旭、北陸能源、富崴等多家國內外風場開發及營運商合作，近期並與風睿能源正式簽署海盛風場及海廣風場之套管式水下基礎製造合約，累積豐富承接實績。展望未來，3-1及3-2期尚有蔚藍海、又德及渢妙二期等多項風場開發案，公司將持續積極爭取訂單。此外，集團亦規劃於印尼設廠，整合國內外供應鏈資源，以擴大營運規模並因應國際離岸風電市場需求。

世紀風電專注於離岸風電水下基礎之製造、供應與專案管理服務，具備專用重件碼頭、大面積臨港儲區及完整在地自製供應體系，並通過多家國際開發商之嚴格稽核與資格認證，奠定其於國內水下基礎製造領域之領導地位。公司持續投入先進製程設備與專業技術人才培育，並於台北港建置約50公頃之製造基地、亞洲最大塗裝廠房及多座超大型組裝工作站，形成高度整合之一貫化生產體系。完善設備配置使其具備高度彈性與規模化生產能力，能滿足大型化、客製化與高品質之工程需求。近年營運成果亦持續展現成效，2023年、2024年及2025年每股盈餘（EPS）分別為6.67元、10.62元及11.94元。

世紀風電憑藉多年深耕離岸風電水下基礎製造所累積之關鍵技術實力與豐富工程實績，並透過跨領域、跨市場之策略布局及與國內外夥伴建立策略性合作關係，持續深化國內外離岸風電產業之市場拓展。世紀風電透過製程優化、技術創新與資源整合，積極強化水下基礎製造與專案整合能力，深耕全球再生能源市場，致力於為離岸風電產業之能源轉型提供高效率且具國際競爭力之整體解決方案。