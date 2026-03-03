公勝保經預計3月下旬轉上櫃　去年EPS 7.86元、每股配發約6.81元

▲公勝保經董事長蔡聖威。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

公勝保經（6028）將於明（4）日舉辦上櫃前業績發表會，並預計3月下旬轉上櫃。公勝2025全年營收來到47.15億元創歷史新高，締造EPS 7.86元的佳績。日前董事會也通過發放股利的決議，今年度擬發放現金股利新台幣1.5億元，依目前流通在外股數2,200萬股計算，每股配發約6.81元的股利，近三年股利配發率超過75%。

公勝保經董事長蔡聖威指出，公勝保經1993年於高雄成立，是台灣保險經紀人產業先驅；秉持創辦人蔡文俊「以客為尊，福國利民；眾善聚集，利益眾生」16 字箴言為企業經營基石，一路以來持續發揮保險大愛精神，在經營管理、數位創新、教育訓練、公益參與及發展策略上均表現傑出，努力創造客戶、夥伴與公司三贏的正向循環。

在經營管理部分，公勝保經穩步擴展市場版圖，與33家產壽險公司合作，針對民眾需求提供多元化保險與財務需求規劃，於全台灣設有29個營業據點，登錄業務員人數逾5000人；依據美國MDRT協會公布2025全球百大公司排行，公勝保經MDRT菁英業務員人數達到614人，蟬聯台灣保經業第一名、台灣壽險業排名第4名、全球排名第32名，更有133位公勝保經業務夥伴更符合高標準的COT及TOT會員資格。

在數位創新方面，公勝保經取得ISO 27001資安認證、ISO27701隱私認證、BS 10012個資認證3張國際認證，是國內第一家通過英國標準協會（BSI）三個高規格管理系統國際標準認證的保經公司；更是首家獲准經營網路投保業務，以及第一家完成行動投保且上線的保經公司，並取得相關專利，目前壽險行動投保使用率超過88%，為保經業第一。

在教育訓練部分，公勝積極培育業務夥伴走向專業財務顧問，透過保經業首創的「學習金幣獎勵」方案，以及六大培訓模組，提升專業素養與能力，2025年公勝保經在5大國際財務顧問持證數超過1,200人，同樣位居保經界第一。

在未來發展策略上，公勝保經因應人口結構與保險市場的趨勢，持續深化「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」三大戰略方針，培育高產值財務顧問人才、持續深耕高端客群，打造業務MDRT與COT領先團隊。