晶豪科2月營收20.94億元　年增128%

南亞科2月營收156.07億元創新高 年增586.71%

記憶體大廠南亞科(2408)今日公佈2026年2月份自結合併營收為新台幣156.07億元，較上月增加1.94%，較去年同期增加586.71%，寫歷史新高紀錄。累計合併營收為新台幣309.17億元，較去年同期增加597.10%。

華邦電提前開獎！1月賺27.83億 年增率逾562%

記憶體廠華邦電子（2344）因近期股價波動達公布注意交易資訊標準，依規定公告最新財務數據。華邦電公布，2025年1月稅後純益27.83億元，年增562.29%，每股盈餘0.62元，營運表現大幅優於去年同期。

2檔矽光子飆股提前開獎！ 光聖元月賺1.78億年增率56%

矽光子飆股光聖（6442）、華星光（4979）今（3）日盤中雙雙刷天價後陷入震盪，盤後各依證交所規定提前公告1月業績，其中光聖單月營收雖9.55億元較去年同期衰退6%，但稅前盈餘2.51億元年增率高達72%，稅後純益1.78億元年增率亦達56%，每股稅後純益（EPS）2.3元，年增率52%。

美伊戰爭引爆亞股拋售潮！韓股暴跌逾4% 日股重挫逾1400點

美伊衝突持續，市場資金從風險性資產撤出，亞股今（３日）一片慘綠，其中又以今年以來漲幅最大韓股（KOSPI）跌勢最兇，跌逾4%，失守6000點大關，日股則大跌逾1400點，失守5萬7。

熱門股資金殺出！玻纖布4檔翻黑 低軌衛星股創高下殺再拉回

高階玻纖布缺貨潮短時間難以緩解，產品報價再傳漲聲，相關族群早盤強勢上攻，惟股價已處高檔，市場居高思危，台玻（1802）、南亞（1303）、建榮（5340）、德宏（5475）等四檔震盪翻黑，具有低軌道衛星題材華通（2313）、耀華（2367）也是創高後下殺翻黑，又到回到盤上。

輝達估值回落成買點 大摩：加碼好時機

華爾街再度替AI龍頭背書。根據外媒《CNBC》報導，Morgan Stanley最新報告指出，輝達目前股價已來到具吸引力的進場區間，重申「加碼（Overweight）」評等與260美元目標價，並將輝達列為半導體族群首選，取代原本的美光。

美擬對中設7.5萬顆上限 輝達H200出口再收緊

美中AI晶片角力再添變數。外媒彭博引述知情人士指出，美國政府正研議對輝達H200 AI加速器出口中國設下「單一客戶採購上限」，每家中企最多7.5萬顆，並將AMD MI325等同級產品合併計算。此舉形同在既有總量管制外，再加一道「分戶天花板」，輝達重返中國市場的實際空間恐因此進一步收斂。

光通訊迎2大利多！光聖飆天價 聯鈞4檔刷漲停

輝達（Nvidia）周一（3月2日）宣布投資連貫公司（Coherent）、魯門特姆（Lumentum）兩家光通訊技術公司合計40億美元，加上AAOI財報報喜，兩大利多消息激勵光通訊族群起攻堅，指標股光聖（6442）勁揚逾7%，再創2540元歷史新高，聯鈞（3450）、聯亞（3081）、前鼎（4908），以及分盤處置全新（2455）等四檔一度亮燈漲停。

荷姆茲海峽封鎖兩樣情！航海王衝高 航空股承壓

中東情勢升溫，國際油價急漲，布蘭特原油盤中逼近每桶80美元關卡，台股今（3）日航運、航空股走勢明顯分化。

超大油輪日租創55萬美元天價 貨櫃船中東線多已暫停收貨

伊朗戰爭對海運市場影響快速擴散，昨(2)天白天創下的超大型油輪(VLCC)現貨市場日租35.2萬美元新高，到了晚上傳出長錦商船以55萬美元天價租出1艘VLCC，是上周五均價21.86萬美元的1.52倍。貨櫃船運部分，包括地中海航運、赫伯羅德、陽明海運、萬海航運等都已通知客戶暫停中東航線收貨。