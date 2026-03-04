法人看伊朗戰爭對空運傷害大　但我航均未派機飛中東損失小許多

▲法人看伊朗戰爭對空運傷害大。（圖／羅文祥提供）

記者張佩芬／綜合報導

伊朗戰爭打到中東國家，使得中東多國機場因而關閉，國內法人指出，在油價高漲、班機停飛或因空域關閉採取的繞道飛行等情況，航空業的損失頗大，我國三大航空都沒派機飛中東，損失相對少許多。攬貨業指出，本周歐洲線航空貨運價小漲，每公斤自新台幣105元漲到115元，外加的32元燃油附加費估計近日內就會提高到36元。

美國與以色列對伊朗發動攻擊，伊朗回擊並針對與美國、以色列有軍事合作或境內設有美軍基地的中東國家做攻擊，使得中東出現大範圍空域關閉現象，截至昨(3)日為止，多個中東國家仍持續全面或部分關閉空域與機場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中東的幾個主要機場，杜拜國際機場(DXB)、阿布達比(AUH / 扎耶德國際機場)、多哈(DOH) 空域及機場、沙迦(SHJ)、科威特(KWI)、巴林(BAH)都因遭損壞或安全因素暫時關閉中。



主要航空公司，包括阿聯酋航空、阿提哈德航空與卡達航空所有航班都暫時停飛，直至另行通知。歐洲的航空公司則是有大量航班停飛，我國三大航都沒有班機直飛中東，但華航與長榮已透過所屬聯盟，有以共用班號方式提供中東線機位。



因為伊朗戰爭，歐洲與亞洲之間的航班需改道經由土耳其、埃及或里海走廊飛行，因繞飛，飛行時間增加90–180分鐘。估計空域與機場重新開放後，航班與機組員重新調度安排，恢復正常也需要一段時間。

攬貨業指出，台灣輸中東的空運貨不多，大陸華南地區就有不少傳產貨輸往中東，輸往以色列的則以高端產品居多。

法人指出，油料支出約占海運營運成本兩成多，佔空運三成多，油料高漲對航空的影響明顯高許多，加上繞航所增加的支出，都會大幅墊高營運成本，油料附加費只能彌補部分損失，如果戰事拖久，客、貨量都會流失。