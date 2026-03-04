鴻海被超車！　抓住AI商機當台股二哥

▲台達電市值超越鴻海，成為台股市值二哥。（圖／鏡週刊提供，下同）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳的「電力已取代晶片成為AI發展最嚴重的結構性瓶頸」說法，讓掌握電源關鍵技術的老字號大廠台達電，近期成為各界追捧的當紅炸子雞，從百元牛皮股狂飆為千元股，市值更超越鴻海，成為台股二哥。

台達電去年交出史上最強財報成績單，2025年全年營收達5,548.85億元，年增31.75％；稅後淨利601.08億元，更較前一年大增70.6％；每股盈餘（EPS）23.14元，營業收入、營業毛利、營業淨利與稅後盈餘全數刷新歷史新高。

隨之而起的還有股價，去年1月股價大約400元出頭，而今年的1月22日，盤中亮燈漲停衝上1245元，換算市值約達3.23兆元，正式超越鴻海、成為台股的市值二哥，2月盤中更一度衝上1480元的新天價。

其實長期以來，台達電在台股中一直扮演乖乖牌的「牛皮股」角色，不管局勢如何波動，2020年前都維持在百元左右，且因做的是電源供應器，接觸的大多是廠商，不需要跟一般民眾打廣告，一位台達電老臣曾跟本刊自嘲「創辦人（鄭崇華）的風格就是低調，而且我們本來就是個很『不sexy』的產業！」

▲台達電從電網到晶片，已做好一條龍的整體解決方案。

然而這一切在AI時代發生了質變，隨著黃仁勳多次站台力挺，讓台達電從不sexy、變身為各界追捧的台股美嬌娘。

「台達比別人『各方面都好一點』，技術、速度、以及營運管理的能力優勢，這就是我們比較擅長的。」台達電董事長鄭平在上周的法說會提到，「不管是AI或普通的資料中心，都是為了運算、儲存、資料搬運，現在的散熱、系統都更加複雜，講穿了、這些東西都是要『客製』，大家要的東西都不一樣，所以要跟他們共同開發，把這些東西做起來。」這也暗示著在AI產業鏈中，台達電的身分不只賣產品、也是共同開發者。

▲台達電從電網到晶片，已做好一條龍的整體解決方案。

在AI需求大爆發之前，台達電已經「從電網到晶片」，做好一條龍的整體解決方案，包括高壓直流電源HVDC技術、先進的液冷散熱系統、獲NVIDIA認證的機櫃級冷卻液分配裝置CDU，以及完整的電源機櫃與備援電池模組BBU；市場估計，這種垂直整合能力讓台達電在AI伺服器電源市場取得68％以上的超高市占率。

台達電從生產電視機變壓器起家，1971年由鄭崇華創辦，1980年代跨入個人電腦市場，而後投入交換式電源供應器，應用在電腦、伺服器、通訊系統、工業設備電源等，2002年為全球交換式電源供應器龍頭廠，四年後再奪直流散熱風扇的全球一哥，現在更是從傳統電源供應商轉型為AI基礎設施解決方案提供者。

台達電已將戰線拉高到「系統整合」層次，甚至做到微電網與燃料電池領域，他們不只能自己做，還能整合第三方資源。

針對資料中心的電力架構，鄭平認為，高壓直流（HVDC）是未來重要方向，預期800V系統將逐步放量，最快今年就可能有客戶導入，正負400V架構與固態變壓器（SST）也與客戶開發中。

「整個AI資料中心的用電量很大，裡面還有很多『節能』的空間。」鄭平提到這話題，動作就跟著興奮起來，「像是800V DC，就是為了降低轉換次數，假設每次效率約98％，兩次就能減少約30％的能耗浪費。轉換次數越少，能耗越低！」

鄭平笑說，發電端「問題」就更多了，像是太陽能發電效率約20％，火力發電廠的天然氣大概35％，台達電的氫燃料電池技術，現在已交付電廠客戶試運行，今年底產線將可量產，發電效率可達65％，「等於一般燃氣發電的兩倍效率，碳排放也可降低一半」。

「所以這裡空間很大，我們還有更大的設想，未來可做分散式發電，尤其是在歐美市場，天然氣豐富，如果大型電網沒辦法供電時，大型資料中心周邊可用燃料電池發電，而且還可以模組化組裝，用多少、架多少，不必一次建置全部，這應該是個解決碳排與提升能效，真正能解決電網沒辦法供電時的方案。」

被鄭平開心介紹的氫能技術，其實也源自2024年初與英國氫能公司Ceres的合作案，近年來台達電動作很大，國內外投資併購不斷，也讓台達電的國際化之路更寬廣。



