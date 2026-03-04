台積電加碼！台南增建2奈米廠　最快3月底環評　

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（TSMC）受惠人工智慧（AI）需求帶動，2奈米先進製程出現供不應求。為彌補產能缺口，台積電已正式向台南市政府申請於南科特定區增建2奈米廠。根據環評公告，該案預計於3月26日召開大會審議。

先進製程挹注兩兆營收

台積電去年的營收表現顯示，3奈米與5奈米製程已成為公司獲利核心。這兩項先進製程合計挹注營收達1.97兆元，佔全年總營收3.8兆元的一半以上，更是全年獲利1.71兆元的主要來源。其中5奈米製程貢獻1.179兆元、年增37%，而單價較高的3奈米製程則達7943億元，年增率高達72%，顯示客戶向高階製程轉移趨勢明確。

高效能運算（HPC）平台已超越智慧型手機，成為台積電最大的成長動能。根據最新財報，HPC相關技術平台年增48%，營收貢獻高達2.19兆元，遠高於手機平台的1.1兆元。隨着 AI 需求在今年持續噴發，台積電預期2奈米製程的放量速度將超越同期的3奈米規格，並在今年下半年顯著貢獻營收。

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

2奈米家族下半年放量

台積電2奈米製程已於去年第四季開始量產，生產據點橫跨竹科與高雄，吸引包含蘋果、輝達、超微及聯發科等全球大廠合作。除了標準版2奈米外，強化版（N2P）以及專為特定 HPC 產品設計的 A16 製程，也預計在今年下半年正式量產，台積電有信心該家族將成為長期的製程節點。

根據《自由時報》報導，台積電規劃在南科特定區A區14.6公頃用地上，先行興建一座晶圓廠、一座辦公大樓及相關附屬設施。這項擴產行動反映出客戶對先進製程需求的殷切程度，若環評大會如期通過，南科將成為繼寶山與楠梓之後，支撐全球AI晶片供應的另一大重要基地。

